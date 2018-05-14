Як MELOVIN'a зустріли в Києві: яскраві фото

Цьогорічний представник від України на Євробаченні MELOVIN показав, як в Києві його зустрічали шанувальники та журналісти.

Представник від України MELOVIN, який цьогоріч представляв Україну на Євробаченні 2018, показав у своєму Instagram, як його зустрічали фани в Києві.

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MELOVIN

Також MELOVIN розмітив відео, на якому можна побачити, як його фани з квітами зустрічали співака, співаючи пісню "Under The Ladder".

#MELOVINATORS Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official) 13 Тра 2018 р. о 8:58 PDT

У своєму пості співак подякував всім своїм шанувальникам і сказав, що їхня любов – це найбільша перемога.

Євробачення 2018 фінал: MELOVIN – Under The Ladder (дивіться відео виступу):

Нагадаємо, фінал Євробачення 2018 пройшов в ніч на 13 травня у Ліcабоні (Португалія). Melovin – отримав 130 балів, посівши в таблиці 17 місце з 26 можливих. Всього Україна отримала 119 балів від глядачів та посіла 7 місце за голосуванням глядачів. Перемогу в конкурсі здобула представниця від Ізраїлю Нетта Барзілай.

Євробачення 2018: результати конкурсу (дивіться відео)