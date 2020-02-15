22:02
15 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруський фашист Лукашенко. Для чого Росії клони Путіна
      Вєсті Кремля
      21:12, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський у книзі Онищенка. Шкільні уроки від нардепів ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020

      Як менше платити за тепло: заступниця голови ОПУ Ковалів порадила українцям не відкривати вікна

      309 Читать новость на русском
      Юлія Ковалів / Фейсбук Юлії Ковалів

      Заступниця голови Офісу Президента Юлія Ковалів порадила українцям не відкривати вікна, коли надворі температура піднялася до +5 у грудні. На її переконання, такий спосіб дозволить українцям платити менше за тепло.

      Відповідною заявою держслужбовиця відзначилася під час ефіру програми "Свобода слова Савіка Шустера". Сталося це, коли вона коментувала, платіжки українців за комунальні послуги.

      До теми! Розмір платіжки за компослуги в січні буде більшим: чому

      Ковалів наголосила, якими б не були тарифи та які б кроки не робив уряд щодо врегулювання вартості комунальних послуг, важливо, щоб українці дбали про енергозбереження.

      Що важливо ще: ми довго говоримо про тарифи, собівартість… І погоджуюсь із мером Миколаєва, він каже: ми встановили індивідуальні теплові пункти. Ось стало тепло, температура в грудні +5 градусів. Отже, не треба відкривати вікна. У нас не може бути 27 – 30 градусів в квартирі та за це ми платимо,
      — підкреслила Ковалів.

      Водночас заступниця голови ОПУ порадила українцям встановлювати лічильники, "щоб кожен зрозумів, за що він платить". Як пояснила вона, головна проблема власне і полягає в тому, що дуже мало осель українців обладнано лічильниками тепла. А тому під час теплої погоди на вулиці люди, щоб не було спекотно в помешканнях, відчиняють вікна, буквально викидаючи гроші в кватирку.

      Як зберегти тепло українцям: дивіться відео заяви Юлії Ковалів 

      Зараз у суспільстві обговорюють ще одну пораду з боку політика, що викликала резонанс. Так, нещодавно на один із телеканалів зателефонувала жінка та поцікавилась у присутніх у студії політиків, як їй прожити на пенсію у 2 тисячі гривень, коли ціни на комуналку є надвисокими. На це нардеп від "Слуги народу" Євген Брагар запропонував їй продати собаку "елітної породи" та заплатити за комуналку. 

      Зрештою ця заява політика викликала хвилю обурення серед українців. У партії "Слуга народу" одразу сказали, що не підтримують позицію Брагаря та просять вибачення за його слова. У політсилі також наголосили, що завданням їхньої команди є підвищення рівня життя людей.

      Цікаво! Кива порадив українцям ловити горобців або продати нирку, щоб сплатити за комуналку: відео

      Російські силовики затримали судно з українцями в Азовському морі: поліція відкрила справу
      сьогодні
      2854
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Курйозні новини Опалювальний сезон Комунальні послуги Офіс Президента
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Що таке пребіотики та як вони впливають на наше здоров'я?
      Світлана Фус 9
      сьогодні , 21:00 Велике інтерв'ю з Зеленським: що наговорив президент і чому вірити не варто
      Віталій Шабунін 780
      сьогодні , 20:30 "Відрядження" на Донбас: як військові РФ намагаються приховати свої злочини
      Михайло Макарук 746
      сьогодні , 20:00 Маски скинуто: соратник Тимошенко виступив на захист Онищенка
      Сергій Лещенко 1274
      сьогодні , 19:00 Оскароносний фільм "1917": дивитись чи ні
      Олег Сенцов 1096
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук