Як менше платити за тепло: заступниця голови ОПУ Ковалів порадила українцям не відкривати вікна

Заступниця голови Офісу Президента Юлія Ковалів порадила українцям не відкривати вікна, коли надворі температура піднялася до +5 у грудні. На її переконання, такий спосіб дозволить українцям платити менше за тепло.

Відповідною заявою держслужбовиця відзначилася під час ефіру програми "Свобода слова Савіка Шустера". Сталося це, коли вона коментувала, платіжки українців за комунальні послуги.

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Ковалів наголосила, якими б не були тарифи та які б кроки не робив уряд щодо врегулювання вартості комунальних послуг, важливо, щоб українці дбали про енергозбереження.

Що важливо ще: ми довго говоримо про тарифи, собівартість… І погоджуюсь із мером Миколаєва, він каже: ми встановили індивідуальні теплові пункти. Ось стало тепло, температура в грудні +5 градусів. Отже, не треба відкривати вікна. У нас не може бути 27 – 30 градусів в квартирі та за це ми платимо,

— підкреслила Ковалів.

Водночас заступниця голови ОПУ порадила українцям встановлювати лічильники, "щоб кожен зрозумів, за що він платить". Як пояснила вона, головна проблема власне і полягає в тому, що дуже мало осель українців обладнано лічильниками тепла. А тому під час теплої погоди на вулиці люди, щоб не було спекотно в помешканнях, відчиняють вікна, буквально викидаючи гроші в кватирку.

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Зараз у суспільстві обговорюють ще одну пораду з боку політика, що викликала резонанс. Так, нещодавно на один із телеканалів зателефонувала жінка та поцікавилась у присутніх у студії політиків, як їй прожити на пенсію у 2 тисячі гривень, коли ціни на комуналку є надвисокими. На це нардеп від "Слуги народу" Євген Брагар запропонував їй продати собаку "елітної породи" та заплатити за комуналку.

Зрештою ця заява політика викликала хвилю обурення серед українців. У партії "Слуга народу" одразу сказали, що не підтримують позицію Брагаря та просять вибачення за його слова. У політсилі також наголосили, що завданням їхньої команди є підвищення рівня життя людей.

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