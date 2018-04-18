Як мер Дніпра Філатов обійшов закон та купив сміттєвози: викривальна схема

Таку схему вигадав мер Дніпра Борис Філатов, який вирішив купити місту сміттєвози Ford у законний спосіб.

Про це інформує головний редактор сайту "Наші гроші" Олекса Шалайський у прямому ефірі 24 Каналу.



Філатов узяв сміттєвози в лізинг. Лізин – це просто кредит, поки ти його не виплатиш, товар кредитний належить банку. У кредиті ж товар належить тобі одразу, але ти винен банку гроші.

"Він (Філатов – 24) прийшов до "Приватбанку" і зробив лізинг.Тепер сміттєвози купує не Дніпро, а Приватбанк без тендеру, та передає Філатову", – зазначив Шалайський.



За словами журналіста, цей лізинг виглядає дуже смішно, оскільки мерія Дніпра взяла його на рік, але могла б взяти на тиждень.



До того ж, будь-який товар можна придбати двома способами: перший спосіб через тендер, який наштовхується на АМКУтер, а другий спосіб – через банк.

У законі "Про здійснення державних закупівель" написано, що лізингові купівлі не підпадають під законодавство тендерне.Загалом, за підрахунками переплата у такій схемі 20% – 27 мільйонів гривень,

– додав Шалайський.

До слова, депутати у Верховній Раді збирають голоси для того, щоб проштовхнути законопроект про "нульову декларацію".