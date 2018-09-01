Як "Мілан" вирвав перемогу у "Роми": відео голів та моментів матчу

Італійський "Мілан" здобув першу перемогу у цьому сезоні Серії А. На власному полі "россо-нері" вдалося обіграти грізну "Рому". При цьому переможний гол було забито вже на 5-ій доданій хвилині.

Мілан – Рома 2:1

Голи: Кессьє, Кутроне, 90+5 – Фасіо, 60 Читайте також: "Динамо" офіційно підписало талановитого півзахисника молодіжної збірної Данії Підопічні Дженнаро Гаттузо активно розпочали гру, раз-по-раз турбуючи голкіпера суперників. Забити врешті вдалося на 40-ій хвилині. Фланговий простріл замкнув Франк Кессьє. "Рома" відповіла в середині другого тайму, коли після розіграшу кутового відзначився Фасіо. Вирвати перші три очки в сезоні "Мілану" таки вдалося вже на останній компенсованій хвилині. Гонсало Ігуаїн чудовим пасом допоміг відзначитись Патріку Кутроне. 2:1 – "россо-нері" святкують першу перемогу в сезоні. Відеоогляд матчу Мілан – Рома