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Як "Мілан" вирвав перемогу у "Роми": відео голів та моментів матчу

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Мілан переміг Рому завдяки голу Кутроне
Мілан переміг Рому завдяки голу Кутроне / twitter AC Milan

Італійський "Мілан" здобув першу перемогу у цьому сезоні Серії А. На власному полі "россо-нері" вдалося обіграти грізну "Рому". При цьому переможний гол було забито вже на 5-ій доданій хвилині.

Мілан – Рома 2:1
Голи: Кессьє, Кутроне, 90+5 – Фасіо, 60

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Підопічні Дженнаро Гаттузо активно розпочали гру, раз-по-раз турбуючи голкіпера суперників. Забити врешті вдалося на 40-ій хвилині. Фланговий простріл замкнув Франк Кессьє.

"Рома" відповіла в середині другого тайму, коли після розіграшу кутового відзначився Фасіо.

Вирвати перші три очки в сезоні "Мілану" таки вдалося вже на останній компенсованій хвилині. Гонсало Ігуаїн чудовим пасом допоміг відзначитись Патріку Кутроне. 2:1 – "россо-нері" святкують першу перемогу в сезоні.

Відеоогляд матчу Мілан – Рома

 

Теги: Футбол Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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