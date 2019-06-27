Як минув перший день міжнародного Leopolis Jazz Fest

Упродовж 5 днів тут виступатимуть зірки світового масштабу, а організатори очікують на сотню тисяч гостей.

Три сотні зірок зі світовими іменами і майже сто тисяч відвідувачів. У Львові розпочався Leopolis Jazz Fest. Цьогоріч організатори привезли до Львова найпопулярніших джазменів світу.

У середу в місті Лева розпочався дев'ятий за рахунком, але не менш масштабний Leopolis Jazz Fest. Сюди на 5 днів приїхали музиканти зі світовими іменами та тисячі поціновувачів джазу.

"Відповідно до нашої статистики, ми маємо близько ста тисяч гостей на фестивалі. Тому я думаю, що цього року буде приблизно аналогічна цифра, яка може коливатися. Все залежить від погоди", – розповідає директорка фестивалю Наталія Горбачевська.

Відкривати фестиваль на головній сцені в парку культури буде Адріен Бранді, молодий французький піаніст. До Львова він привіз свій квінтет.

"Ми будемо грати мій перший альбом – "Ейфорія". Його я записав два роки тому на півдні Франції. Це дуже кольоровий джаз різних напрямків. Перш за все буде багато латинської музики, ще – ворк музика, вільний джаз, багато інді. Будемо грати з цим кльовим гуртом", – розповідає Адріен.

Серед всесвітньо відомих виконавців, що цьогоріч відвідають львівський фестиваль, ‒ джазова легенда Кенні Барон. Володар численних міжнародних премій, американець ще 1974 року випустив свій перший альбом. Відтоді видав ще понад 40 платівок.

"Коли люди чують музику, вони на неї відповідають. Якщо музика справді є чесною, вони на неї реагують", – пояснює Кенні Баррон.

Свій проект представить і американський піаніст Чік Коріа. 22-разовий володар "Греммі" до Львова привіз групу The Spanish Heart Band.

"Я зібрав нову групу, ми почали записувати музику на початку цього року. На музику, яку граємо, надихає мій іспанський характер", – каже американський піаніст і композитор, володар 22 премій "Греммі" Чік Коріа.

А ось перший концерт на площі Ринок – за швейцарським тріо Флоріана Фавра. Це гурт, що складається з музикантів роялю, баса та барабанів.

Про свої перші враження розповідає відвідувач фестивалю Андрій: "Я думаю, що цього року, як на мою думку, цікавіша буде програма. Ти розслабляєшся, ти пливеш на хвилях цих вібрацій, і це класно".

Упродовж п'яти днів на трьох сценах виступатимуть ще й інші зірки світового масштабу.

У четвер вперше в Україні відбудеться виступ канадської співачки та піаністки Даяни Кролл. Того ж дня виступатиме й камерунець Етьєн Мбаппе зі своїм гуртом Тhe Prophets.

Вже не вперше на фестиваль приїде всесвітньо відомий джазмен Боббі Макферрін. 28 червня він імпровізуватиме на сцені зі зведеним хором Національної музичної академії імені Лисенка.

Подія охопить три локації міста – сцени будуть на площі Ринок, біля палацу Потоцьких та в Парку культури.

Окрім цього, містом щодня з 11:00 до 19:00 курсуватиме джазовий автобус. Шукати незвичну екскурсію містом під живе виконання джазу можна на площі Міцкевича.

А ще будуть десятки виступів вуличних музикантів просто на вулицях міста. Для тих, хто не матиме змоги завітати до джазового Львова, організатори обіцяють пряму трансляцію концертів на YouTube. Триватиме фестиваль аж до неділі.

Автор Софія Трощук