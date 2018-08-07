Як місце проживання пов'язане з інфарктом: несподівані дані

Проживання поряд з жвавими трасами може стати серйозним фактором серцевих захворювань. Адже автомобільні викиди мають чималий вплив на форму і розмір серця.

Про це заявили вчені з Університету королеви Марії в Лондоні спільно з дослідниками Оксфордського університету, передає Мedikforum.

З їх слів, вплив автомобільних викидів з шосе поблизу від місця проживання набагато вищий, ніж вважалося раніше. Ризик страждати від проблем серця можуть спровокувати навіть безпечні рівні автомобільних викидів.

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Вчені просканували серця у 4000 осіб, які були зіставлені з даними про місце їх проживання. У тих, хто живе неподалік від великого шосе, були наявні ознаки збою у роботі серця.

Чим жвавіший автомобільний рух на трасі – тим більш вираженими виявлялися тривожні симптоми.

Значні зміни у структурі серця також спостерігались у людей, які живуть в умовах відносно низького рівня впливу забруднення повітря з розташованих неподалік трас.

Як з'ясували дослідники, саме вплив частинок PM2.5 з автомобільних викидів мають негативний вплив на серце – вони сприяють збільшенню камер серцевого м'яза.

Таке збільшення призводить до того, що міокард втрачає здатність нормально прокачувати кров по тілу, що і збільшує ризик серцевого нападу, серцевої недостатності або смерті.

Що таке інфаркт? Це вид локального змертвіння тканин органа, що виникає внаслідок раптового (гострого) порушення місцевого кровообігу: тромбоз, емболія, спазм судин, різке зниження артеріального тиску та інше.

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