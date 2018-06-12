Як модель Юліана Дементьєва підтримує тіло в ідеальній формі

Українська модель ділиться у соцмережі вправами, завдяки яким підтримує свою фігуру у відмінній формі.

Дружина депутата В’ячеслава Константиновського навіть створила окремий канал на YouTube, де показує вправи на різні частини тіла.

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Фітнес з Юліаною Дементьєвою: відео

Зокрема, Дементьєва займається боксом, який покращив її витривалість та концентрацію.

"Для мене бокс – це тренування, завдяки якому сформувалася саме та фігура, яку я завжди хотіла", – розповіла модель.

Допис, поширений Yuliana Dementyeva (@yulianadementyeva) 17 Кві 2018 р. о 5:14 PDT

Допис, поширений Yuliana Dementyeva (@yulianadementyeva) 11 Чер 2018 р. о 4:37 PDT

Допис, поширений Yuliana Dementyeva (@yulianadementyeva) 7 Тра 2018 р. о 6:49 PDT

Також Юліана практикує йогу, стретчинг та домашні тренування.

Допис, поширений Yuliana Dementyeva (@yulianadementyeva) 12 Січ 2018 р. о 10:37 PST