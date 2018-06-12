Як модель Юліана Дементьєва підтримує тіло в ідеальній формі
Українська модель ділиться у соцмережі вправами, завдяки яким підтримує свою фігуру у відмінній формі.
Дружина депутата В’ячеслава Константиновського навіть створила окремий канал на YouTube, де показує вправи на різні частини тіла.
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Фітнес з Юліаною Дементьєвою: відео
Зокрема, Дементьєва займається боксом, який покращив її витривалість та концентрацію.
"Для мене бокс – це тренування, завдяки якому сформувалася саме та фігура, яку я завжди хотіла", – розповіла модель.
Також Юліана практикує йогу, стретчинг та домашні тренування.
Джерело: 24 Канал
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