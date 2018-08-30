Як могли вийти українські військові з оточення під Іловайськом: Муженко пригадав ті події

Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко стверджує, що українські військові у Іловайську в 2014 році мали декілька варіантів виходу з оточення, окрім маршрутів, узгоджених з Росією під так званий "зелений коридор".

Про це він сповістив у коментарі для документального фільму про події під Іловайськом у 2014 році, уривок із якого опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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"Питання виникає, чому угруповання, яке було в Іловайську, виходило за узгодженими під вихід, під "зелений" коридор, маршрутами? А це дійсно, маршрути були погодженими, щодо точок як воно повинно бути, за часом, окрім того, у складі колони були й російські військові полонені. Це повинно було слугувати певною гарантією, нашого безпечного виходу, але, на жаль, трапилось зовсім інакше. Тобто, ніхто не зважав на своїх полонених у складі цих колон. І є інформація про те, що загинули кілька з них", – підкреслює один із керівників Збройних сил.

За його словами, ще було два варіанти в тій ситуації, якби дійсно був вихід.

"Пропонувався варіант або виходити наверх, на північ туди, через Зугрес. До речі, частина батальйону “Донбас”, коли я вже потім спілкувався з деякими бійцями, так і вийшли, невеликою кількістю, але туди у напрямку Шахтарська, та потім вийшли на з’єднання з нашим підрозділом. Якраз вийшли в районі Зуєвки – там перебувала 25 повітряно-десантна бригада. Це був теж варіант", – додає він.

Також Муженко розповів про ще один варіант виходу з Іловайська.

"На широкому фронті малими колонами по 10-15 машин, а не по 70-80 та 90, виходити. Така можливість була, і це теж підтверджено виходом 9-го батальйону, виходом 40-го батальйону в район Маріуполя, тобто на південь", – каже військовий.

Як зауважив очільник Генштабу ЗСУ, вибрали саме такий момент, оскільки знали, що там було попереднє погодження, були гарантії на тактичному рівні, від командирів тих російських підрозділів, і вони ж супроводжували ці ж колони, на початковому етапі.

"Щонайменше половину шляху російські військові супроводжували ці колони, і затримували ці колони, і свідомо не даючи організувати відповідну оборону, організувати систему вогню для більш ефективного ураження", – переконує він.

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Водночас Муженко стверджує, хоча вихід було призначено на 3:00 ночі, але за фактом він розпочався о 8:30, тобто через п’ять годин.

"Потім вихід, на невеликій швидкості, якраз і дали можливість російським військам зайняти оборону, окопатись, створити ефективну систему вогню, і як наслідок ми маємо велику кількість загиблих, поранених, ну і полонених. Причому втрати на двох маршрутах відрізнялися, оскільки на одному з них ще були бої, натомість на іншому було більше полонених", – пригадав генерал-майор.