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      Як морські прикордонники вчились обороняти узбережжя Азовського моря: потужне відео

      -
      Військові навчання Морської охорони в Азовському морі - відео
      Навчання прикордонників в Азовському морі / ДПСУ

      В Азовському морі 6 травня відбулись навчання зі стрільбами, в яких взяла участь Морська охорона України. Морські прикордонники відпрацьовували спільне маневрування та злагодженість дій.

      В навчаннях взяли участь корабельно-катерна тактична група Маріупольського загону Морської охорони, на чолі з КрМО "Донбас", спільно з катерами ВМС ЗСУ. Про це повідомили в пресцентрі Держприкордонслужби.

      До теми Важливо захистити наші порти, – Зеленський у Бердянську про будівництво бази ВМС – фото

      Що відпрацьовували морські прикордонники в Азовському морі

      • Бійці провели комплекс артилерійських стрільб зі знищення надводних і берегових цілей. Також вони розстрілювали плавучі міни.
      • Військові відпрацювали вогневу підтримку берегових підрозділів.
      • На кораблях і катерах Морської охорони провели тренування з рятування людини, що впала за борт. Їй надали первинну медичну допомогу.

      Дивіться відео навчань морських прикордонників в Азовському морі

      Що відомо про будівництво нової бази ВМС "Схід"

      • Військово-морські сили Збройних сил України сформували новий дивізіон надводних сил в Азовському морі. Судна базуватимуться у портах Бердянська та Маріуполя.
      • Наступного року побудують причали, а також відновлять житлово-господарські та адміністративні об'єкти.

      До складу дивізіону увійшли:

      • пошуково-рятувальне судно "Донбас";
      • морський буксир "Корець";
      • малий броньований артилерійський катер "Лубни";
      • малий броньований артилерійський катер "Кременчук".
      • У 2019 році розроблять документацію щодо передачі об'єктів інфраструктури порту в управління Міноборони від Мінінфраструктури. Тут планують демонтувати окремі об'єкти на цих територіях, провести експертну оцінку та розробити проєктну документацію гідротехнічної споруди, де дислокуватиметься майбутній склад дивізіонів.
      Автор: Емал Набі
      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини політики Держприкордонслужба Водний транспорт Збройні сили України Новини України
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