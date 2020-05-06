Як морські прикордонники вчились обороняти узбережжя Азовського моря: потужне відео

В Азовському морі 6 травня відбулись навчання зі стрільбами, в яких взяла участь Морська охорона України. Морські прикордонники відпрацьовували спільне маневрування та злагодженість дій.

В навчаннях взяли участь корабельно-катерна тактична група Маріупольського загону Морської охорони, на чолі з КрМО "Донбас", спільно з катерами ВМС ЗСУ. Про це повідомили в пресцентрі Держприкордонслужби. До теми Важливо захистити наші порти, – Зеленський у Бердянську про будівництво бази ВМС – фото Що відпрацьовували морські прикордонники в Азовському морі Бійці провели комплекс артилерійських стрільб зі знищення надводних і берегових цілей. Також вони розстрілювали плавучі міни.

Військові відпрацювали вогневу підтримку берегових підрозділів.

На кораблях і катерах Морської охорони провели тренування з рятування людини, що впала за борт. Їй надали первинну медичну допомогу. Дивіться відео навчань морських прикордонників в Азовському морі Що відомо про будівництво нової бази ВМС "Схід" Військово-морські сили Збройних сил України сформували новий дивізіон надводних сил в Азовському морі. Судна базуватимуться у портах Бердянська та Маріуполя.

Наступного року побудують причали, а також відновлять житлово-господарські та адміністративні об'єкти. До складу дивізіону увійшли: пошуково-рятувальне судно "Донбас";

морський буксир "Корець";

малий броньований артилерійський катер "Лубни";

малий броньований артилерійський катер "Кременчук".

У 2019 році розроблять документацію щодо передачі об'єктів інфраструктури порту в управління Міноборони від Мінінфраструктури. Тут планують демонтувати окремі об'єкти на цих територіях, провести експертну оцінку та розробити проєктну документацію гідротехнічної споруди, де дислокуватиметься майбутній склад дивізіонів.