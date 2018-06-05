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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Як мотивувати себе щодня: 8 простих способів

1029 Читать новость на русском
Як мотивувати себе кожного дня
Як мотивувати себе кожного дня / simplemindfulness.com

Щоб мотивувати себе кожен день, слід знати кілька простих порад, які допоможуть досягнути вашу мету.

1. Будьте скромнішими

Американська телеведуча Опра Вінфрі є однією з найвпливовіших і успішних жінок світу. За весь час своєї роботи вона зрозуміла, що саме скромність і смиренність допомагають зберігати мотивацію і рухатися до цілей.

Зірка радить не задирати ніс і не чекайте схвалення та визнання оточуючих. Якщо ви будете занадто високої думки про себе, то вам буде здаватися, що ви вже досягли великих висот.

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2. Не забувайте про сильні сторони

Якщо до вас закралися сумніви у власних силах, згадайте, які якості допомогли вам досягти того, що у вас вже є. Також перерахуйте всі свої здібності і таланти на папері.

3. Пам'ятайте про свою мету

"Якщо ви відчуваєте сильну пристрасть до якої-небудь справи, то інстинктивно знаходьте способи її покращення", – зазначає Ейлін Фішер, засновниця однойменного бренду жіночого одягу з органічних матеріалів. За словами Ейлін, її пристрасть – відданість ідеї екологічності і це уже кілька десятків років є для неї мотивацією.

Постарайтеся, як Фішер і багато інших, дбати про навколишнє середовище. Такі невеликі кроки в потрібному вам напрямку допоможуть наблизитися до мети. Якщо ви будете дотримуватися цінностей, тоді мотивація буде з вами.

4. Святкуйте маленькі перемоги

Аби у вас не опускалися руки на шляху до цілі, необхідно щодня відзначати досягнення.

Святкуйте маленькі перемоги і у такий спосіб ви забезпечите себе щоденною дозою мотивації.

5. Піклуйтесь про здоров'я

За результатами дослідження, проведеного компанією Virgin Pulse в 2015 році, найпершим фактором, що впливає на мотивацію співробітників, є стан їх здоров'я.

Почніть з простого, наприклад із щоденних прогулянок. Тримайте себе у формі і не відкладайте походи до лікаря.

6. Нагадуйте собі про свої досягнення

Джулі Остін – авторка знаменитих пляшок для води Swiggies, які кріпляться на зап'ясті. На початку свого кар'єрного шляху вона не уявляла, як випустити продукт на ринок. Перш ніж досягти успіху, вона кілька років працювала на двох роботах, відкладала гроші і вчилася на власних помилок. Але досі Джулі сприймає цей складний шлях як джерело мотивації.

Згадки про те, з чого ви колись почали і яких висот змогли досягти, додадуть впевненості щодо нових викликів.

7. Вірте у свій успіх

Якщо ви повірите у власні сили, ви ніколи не втратите мотивацію незважаючи на всі невдачі.

8. Заохочуйте себе

Винагороджуйте себе за добре виконану роботу, оскільки заохочення в тому чи іншому вигляді – це одна з ключових причин того, що ми взагалі чим-небудь займаємося.

Теги: LifeStyle Мотивація Психологія
Джерело: thriveglobal.com
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