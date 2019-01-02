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      Як може нашкодити "розвантаження" після свят: пояснення дієтолога

      286 Читать новость на русском
      Розвантажувальний день може бути шкідливим
      Розвантажувальний день може бути шкідливим / lilycare.vn

      Після новорічних застіль не потрібно влаштовувати розвантажувальний день. Він був придуманий у лікувальних цілях, наприклад, при отруєнні.

      Про це повідомила дієтолог Альбіна Комісарова.

      Читайте також: Як пережити свята у сімейному колі без шкоди для психічного здоров'я: поради психотерапевта

      Розвантажувальний день – режим харчування, який передбачає обмеження калорійності, поживних речовин і певних продуктів.

      За її словами, можна використовувати розвантажувальні дні в ситуаціях, коли вага тіла стала.

      Розвантажувальний день
      Розвантажувальний день може бути шкідливим

      "Тому що перепад з 5 тисяч калорій на 900 буде занадто різкий. І ваш організм перемкнеться в режим запасання. Плюс формування обмежувальної поведінки. Немає жодної забороненої їжі, після якої потрібен "детокс", – стверджує вона.

      Дієтолог радить повернутися до колишнього повноцінного харчування.

      "Якщо все одно хочеться зробити розвантаження – зробіть собі вегетаріанський день на тижні. Це допоможе почуватися "легше" психологічно", – порадила Комісарова.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новорічні свята Здорове життя Здоров'я Здорове харчування Дієти
      Джерело: Здоров'я 24
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