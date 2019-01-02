Як може нашкодити "розвантаження" після свят: пояснення дієтолога

Після новорічних застіль не потрібно влаштовувати розвантажувальний день. Він був придуманий у лікувальних цілях, наприклад, при отруєнні.

Про це повідомила дієтолог Альбіна Комісарова.

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Розвантажувальний день – режим харчування, який передбачає обмеження калорійності, поживних речовин і певних продуктів.

За її словами, можна використовувати розвантажувальні дні в ситуаціях, коли вага тіла стала.



Розвантажувальний день може бути шкідливим

"Тому що перепад з 5 тисяч калорій на 900 буде занадто різкий. І ваш організм перемкнеться в режим запасання. Плюс формування обмежувальної поведінки. Немає жодної забороненої їжі, після якої потрібен "детокс", – стверджує вона.

Дієтолог радить повернутися до колишнього повноцінного харчування.

"Якщо все одно хочеться зробити розвантаження – зробіть собі вегетаріанський день на тижні. Це допоможе почуватися "легше" психологічно", – порадила Комісарова.

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