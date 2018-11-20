Як може нашкодити сухе повітря вашому здоров'ю
Рівень вологості показує, скільки води міститься в повітрі. Вологість залежить від температури: чим тепліше повітря, тим більше вологи воно може містити. Тому в холодну пору року на вулиці дуже сухе повітря.
Про це повідомляє lifehacker.
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Однак у холодну пору року повітря сухе не лише надворі, а й у приміщенні. В ідеалі рівень вологості повинен бути 40-60%, проте під час опалювального сезону він зменшується до 15-20%.
Вологість повітря в приміщення має бути 40-60%.
Це може ризвести до таких проблем зі здоров'ям:
- Шкіра стає зневодненою, сухою, починає лущитися. Може погіршитися колір обличчя, підвищується чутливість.
- Починають тріскатися губи, волосся електризується, а одяг б’ється струмом.
- Слизові оболонки носа та очей пересихають. Через це знижується імунітет та збільшується ризик підхопити інфекцію. Сухість очей може призвести до синдрому сухого ока.
- Збільшується рухливість бактерій та вірусів, оскільки це сприятливе для них середовище.
- Діти багато пітніють вночі та втрачають вологу, через що на шкірі з’являються попрілості та почервоніння. Через сухе повітря починає боліти живіт, а в носі виникають сухі скоринки, що ускладнюють дихання. Тому фахівці радять підтримувати вологість у дитячій кімнаті на рівні 60%.
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