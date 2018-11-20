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      Як може нашкодити сухе повітря вашому здоров'ю

      233 Читать новость на русском
      Вологість повітря
      Вологість повітря / Фото з вільних джерел

      Рівень вологості показує, скільки води міститься в повітрі. Вологість залежить від температури: чим тепліше повітря, тим більше вологи воно може містити. Тому в холодну пору року на вулиці дуже сухе повітря.

      Про це повідомляє lifehacker.

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      Однак у холодну пору року повітря сухе не лише надворі, а й у приміщенні. В ідеалі рівень вологості повинен бути 40-60%, проте під час опалювального сезону він зменшується до 15-20%.

      Вологість повітря
      Вологість повітря в приміщення має бути 40-60%.

      Це може ризвести до таких проблем зі здоров'ям:

      1. Шкіра стає зневодненою, сухою, починає лущитися. Може погіршитися колір обличчя, підвищується чутливість.
      2. Починають тріскатися губи, волосся електризується, а одяг б’ється струмом.
      3. Слизові оболонки носа та очей пересихають. Через це знижується імунітет та збільшується ризик підхопити інфекцію. Сухість очей може призвести до синдрому сухого ока.
      4. Збільшується рухливість бактерій та вірусів, оскільки це сприятливе для них середовище.
      5. Діти багато пітніють вночі та втрачають вологу, через що на шкірі з’являються попрілості та почервоніння. Через сухе повітря починає боліти живіт, а в носі виникають сухі скоринки, що ускладнюють дихання. Тому фахівці радять підтримувати вологість у дитячій кімнаті на рівні 60%.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Діти
      Джерело: 24 Канал
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