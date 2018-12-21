Як може нашкодити здоров'ю опалення в будинку

У зимовий період, коли надворі тримається мінусова температура повітря, в будинках включають опалювальні пристрої. Проте, їх функціонування в приміщенні може призвести до погіршення здоров'я та викликати різні хвороби.

Як пише "МедикФорум", значної шкоди від опалювальних пристроїв можуть зазнати люди, які мають захворювання серцево-судинної системи.

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З сухістю повітря і підвищеною температурою в будинку можуть бути пов'язані сонливість, погане самопочуття, проблеми з концентрацією уваги, респіраторні захворювання. Температуру в приміщенні корисно час від часу знижувати до 15-17 градусів,

​– радять фахівці.

Опалення в приміщенні може негативно позначитися на роботі серця, адже різка зміна температур при переміщенні з холодної вулиці в теплий будинок може спричинити судинні спазми. Тому, фахівці наголошують, аби уникнути ефекту "температурних гойдалок", температура повітря в будинку має бути не вище 18-20 градусів тепла.

Негативний вплив опалення у приміщенні має і на зір. Коли людина багато часу проводить за комп'ютером, виникає так званий синдром сухого ока, через який псується зір і з'являються неприємні відчуття в очах. Лікарі радять офісним працівникам користуватися зволожувачами і робити перерви в роботі кожні 10 хвилин.

Окрім того, опалення сприяє пришвидшеному старінню. Зокрема, чим сильніше опалюється будинок, тим шкідливіше це для зовнішності, адже пересушене повітря сохне і шкіра, яка одразу стає схильною до виникнення зморшок. Сильне тепло призводить до погіршення стану волосся, яке стає сухим і ламким.

Також, перебування в теплому приміщенні впливає на збільшення ваги людини. Так, перебуваючи в комфортному середовищі спонукає людей лінуватися і відмовлятися від прогулянок на свіжому повітрі. Хоча саме на холоді організм збільшує витрату енергії, а разом з цим і здатність спалювати жирову масу.

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