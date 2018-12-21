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      Як може нашкодити здоров'ю опалення в будинку

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      Сильне опалення в будинку шкідливе для здоров'я
      Сильне опалення в будинку шкідливе для здоров'я / Фото з відкритих джерел

      У зимовий період, коли надворі тримається мінусова температура повітря, в будинках включають опалювальні пристрої. Проте, їх функціонування в приміщенні може призвести до погіршення здоров'я та викликати різні хвороби.

      Як пише "МедикФорум", значної шкоди від опалювальних пристроїв можуть зазнати люди, які мають захворювання серцево-судинної системи.

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      З сухістю повітря і підвищеною температурою в будинку можуть бути пов'язані сонливість, погане самопочуття, проблеми з концентрацією уваги, респіраторні захворювання. Температуру в приміщенні корисно час від часу знижувати до 15-17 градусів,
      ​– радять фахівці.

      Опалення в приміщенні може негативно позначитися на роботі серця, адже різка зміна температур при переміщенні з холодної вулиці в теплий будинок може спричинити судинні спазми. Тому, фахівці наголошують, аби уникнути ефекту "температурних гойдалок", температура повітря в будинку має бути не вище 18-20 градусів тепла.

      Негативний вплив опалення у приміщенні має і на зір. Коли людина багато часу проводить за комп'ютером, виникає так званий синдром сухого ока, через який псується зір і з'являються неприємні відчуття в очах. Лікарі радять офісним працівникам користуватися зволожувачами і робити перерви в роботі кожні 10 хвилин.

      via GIPHY

      Окрім того, опалення сприяє пришвидшеному старінню. Зокрема, чим сильніше опалюється будинок, тим шкідливіше це для зовнішності, адже пересушене повітря сохне і шкіра, яка одразу стає схильною до виникнення зморшок. Сильне тепло призводить до погіршення стану волосся, яке стає сухим і ламким.

      Також, перебування в теплому приміщенні впливає на збільшення ваги людини. Так, перебуваючи в комфортному середовищі спонукає людей лінуватися і відмовлятися від прогулянок на свіжому повітрі. Хоча саме на холоді організм збільшує витрату енергії, а разом з цим і здатність спалювати жирову масу. 

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Здоров’я очей Серцево-судинні захворювання
      Джерело: 24 Канал
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