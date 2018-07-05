Як може виглядати бюджетний iPhone 2018: оприлюднили знімки

Дизайнери припустили як може виглядати бюджетний iPhone 2018 року. На основі чуток і витоків створили відповідні знімки.

Про це пише видання prostotech.com.

Так, дизайнери показують майбутню новинку з 6,1-дюймовим РК-дисплеєм. Трохи більшим, ніж у iPhone X.

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При цьому на задній панелі ми бачимо лише одну камеру. Рама, вірогідно, буде виготовлена із алюмінію, а не з нержавіючої сталі, як у iPhone X. При цьому задня панель буде скляна, тож новинка буде підтримувати бездротову зарядку.

За чутками інсайдерів, усі моделі iPhone в 2018 році мають надійти із швидкою зарядкою, що буде виконана через спеціальний пристрій, включений у комплект.

Восени Apple може представити 3 нові смартфони

Загалом, восени Applе має представити 3 нові iPhone: смартфон з 5,8-дюймовим екраном, бюджетну модель з екраном на 6,1 дюйма та iPhone X Plus з 6,5-дюймовим екраном.

Всі три моделі мають працювати на 6-ядерному процесорі, та матимуть 4 ГБ оперативної пам'яті.

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