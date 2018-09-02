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Як може виглядати MacBook Pro майбутнього: фото

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MacBook Pro
MacBook Pro / unsplash

Нові концепт з’являються в мережі майже щодня, проте далеко не всі вони заслуговують на увагу. У багатьох таких дизайнерських проектів є одна проблема – вони не відповідають ідеології компанії Apple. Втім, нещодавно опублікований концепт MacBook Pro від дизайнера Furkan Kasap втілює дуже цікаву ідею.

Про це йдеться на сайті Behance.

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Проект продемонстрували на платформі Behance. Концепт представляє MacBook Pro майбутнього – з повністю сенсорною панеллю замість звичної клавіатури. Весь простір тепер займає допоміжний дисплей за допомогою якого і здійснюється управління комп'ютером. Як і у випадку з Touch Bar, сенсорна панель підлаштовується під поточні завдання.

MacBook Pro
Концепт нового MacBook Pro

На перший погляд може здатися що такий комп'ютер незручний при роботі з текстом. Однак автор проекту продумав і цей момент. За задумом, новий MacBook Pro буде оснащуватися вдосконаленим механізмом Taptic Engine, що дозволить імітувати тактильну віддачу, зробивши її майже як у реальних клавіш.

MacBook Pro
Майбутній MacBook Pro може отримати сенсорну клавіатуру

Що примітно, Apple дійсно працює над технологією тактильної віддачі, про це свідчить кілька зареєстрованих патентів. Цілком можливо, що компанія дійсно розглядає можливість кардинального редизайну MacBook Pro.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети ноутбук Apple
Джерело: 24 Канал
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