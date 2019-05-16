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      Як може змінитись "Літаюча тарілка" у Києві: фото альтернативного проекту

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      Як може змінитись "Літаюча тарілка" у Києві
      Як може змінитись "Літаюча тарілка" у Києві / savekyivmodernism.com

      Активісти ініціативи SaveKyivModernism представили альтернативний проект реставрації Інституту науково-технічної експертизи та інформації на площі Либідській у Києві. Цю споруду в народі більше знають як "Літаюча тарілка".

      Проект розробили у співпраці з автором конструкції архітектором Флоріаром Юр'євим.

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      Команда архітекторів, до якої входить засновник Balbek Bureau Слава Балбек, пропонують зберегти оригінальні деталі і розширити призначення споруди.

      Приміщення всередині "Тарілки" унікальне тим, що може вмістити понад 300 осіб і в будь-якій частині залу звук буде чутний без мікрофону.

      За умов правильного зонування і застосування допоміжних приміщень, ефективність майданчика зростає у рази більше,
      – переконані активісти SaveKyivModernism.

      Альтернативний проект реставрації "Літаючої тарілки" у Києві: фотопорівняння

      Альтернативний проект реставрації "Тарілки" передбачає 4 етапи:

      1. відновлення архітектурної цінності будівлі;
      2. розширення функціональної діяльності;
      3. модернізація концертного залу;
      4. збереження та відновлення архітектурних рішень благоустрію.

      Архітектори пропонують зробити простір будівлі більш багатофункціональним. Наприклад, на першому поверсі можна облаштувати оупен-спейс, виставковий простір, майданчик для лекцій та навіть кафе на кількадесят місць.

       

       

      Концертну залу "Тарілки" також пропонують вдосконалити – для кращої адаптації простору до проведення концертів можна розширити сцену і демонтувати перший ряд. Сучасні технології освітлення стануть в нагоді, аби забезпечити різні формати виступів.

      Як пропонують осучаснити концертну залу: дивіться фотопорівняння

      Фото: savekyivmodernism.com

      За попередніми підрахунками, реалізація альтернативного проекту може коштувати 836 тисяч доларів США.

      Що пропонує забудовник?

      Поруч з "Тарілкою" розташований ТРЦ Ocean Plaza і добудовують ще один ТРЦ Ocean Mall.

      У забудовника запевняють, що "Тарілка" буде повністю збережена, але з презентації помітно, що об'єкт планують неабияк осучаснити.

      тарілка київ либідська алієв Ocean Mall
      Забудовник пропонує кардинально змінити зовнішній вигляд будівлі

      Тарілка Київ реконструкція Ocean Mall Алієв
      Позаду "Тарілки" добудовують ТРЦ

      Забудовником нового ТРЦ є компанія Mandarin Plaza Group, засновник якої Вагіф Алієв, напередодні заявив, що планує придбати Ocean Plaza і об'єднати його з Ocean Mall.

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини Києва Архітектура Реконструкція Будівництво
      Джерело: 24 канал
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