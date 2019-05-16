Як може змінитись "Літаюча тарілка" у Києві: фото альтернативного проекту

Активісти ініціативи SaveKyivModernism представили альтернативний проект реставрації Інституту науково-технічної експертизи та інформації на площі Либідській у Києві. Цю споруду в народі більше знають як "Літаюча тарілка".

Проект розробили у співпраці з автором конструкції архітектором Флоріаром Юр'євим.

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Команда архітекторів, до якої входить засновник Balbek Bureau Слава Балбек, пропонують зберегти оригінальні деталі і розширити призначення споруди.

Приміщення всередині "Тарілки" унікальне тим, що може вмістити понад 300 осіб і в будь-якій частині залу звук буде чутний без мікрофону.

За умов правильного зонування і застосування допоміжних приміщень, ефективність майданчика зростає у рази більше,

– переконані активісти SaveKyivModernism.

Альтернативний проект реставрації "Літаючої тарілки" у Києві: фотопорівняння

Альтернативний проект реставрації "Тарілки" передбачає 4 етапи:

відновлення архітектурної цінності будівлі; розширення функціональної діяльності; модернізація концертного залу; збереження та відновлення архітектурних рішень благоустрію.

Архітектори пропонують зробити простір будівлі більш багатофункціональним. Наприклад, на першому поверсі можна облаштувати оупен-спейс, виставковий простір, майданчик для лекцій та навіть кафе на кількадесят місць.

Концертну залу "Тарілки" також пропонують вдосконалити – для кращої адаптації простору до проведення концертів можна розширити сцену і демонтувати перший ряд. Сучасні технології освітлення стануть в нагоді, аби забезпечити різні формати виступів.

Як пропонують осучаснити концертну залу: дивіться фотопорівняння

Фото: savekyivmodernism.com

За попередніми підрахунками, реалізація альтернативного проекту може коштувати 836 тисяч доларів США.

Що пропонує забудовник?

Поруч з "Тарілкою" розташований ТРЦ Ocean Plaza і добудовують ще один ТРЦ Ocean Mall.

У забудовника запевняють, що "Тарілка" буде повністю збережена, але з презентації помітно, що об'єкт планують неабияк осучаснити.



Забудовник пропонує кардинально змінити зовнішній вигляд будівлі



Позаду "Тарілки" добудовують ТРЦ

Забудовником нового ТРЦ є компанія Mandarin Plaza Group, засновник якої Вагіф Алієв, напередодні заявив, що планує придбати Ocean Plaza і об'єднати його з Ocean Mall.