16:14
30 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
24°C 12°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    28°C 15°C
  • неділя
    31°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстремістські заяви Соловйова
Вєсті Кремля
21:01, 29 серпня
Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова
Вєсті.UA
19:46, 29 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як можна поборити прищі на шкірі: дієві рекомендації

233 Читать новость на русском
Як можна позбутися прищів: оприлюднено методи
Як можна позбутися прищів: оприлюднено методи / Vargas Face and Skin Center

Прищі – одна з головних косметичних проблем не лише серед підлітків. Відтак, як тільки з’являється ця неприємність, одразу ми намагаємося її позбутися.

Допомогти у боротьбі з прищами можуть не лише лікарські засоби, а й дотримання певних правил, серед яких найважливішим є неприпустимість їхнього видавлювання, пише medicine.co.ua.

Читайте також: Про які хвороби символізують прищі на обличчі: корисна інфографіка

Водночас підкреслюється, що після появи прищів використання скрабів або будь-яких інших подібних засобів, зокрема чистка обличчя, категорично забороняється, оскільки це може закінчитися висипами й на здорових ділянках шкіри.

Прищі, шкіра, косметологія

Відтак, аби позбутися прищів, рекомендується застосувати одночасно декілька методів:

– дотримання дієтичного режиму харчування

Слід збагатити раціон фруктами та виключити з нього смажені, копчені, жирні страви, а також борошняні та солодкі вироби. Для підтримки необхідного рівня імунного захисту організму слід приймати вітамінні й мінеральні комплекси. Особливо корисним є вітамін А, який має сприятливий вплив на здоров'я та зовнішній вигляд шкірних покривів, таким чином перешкоджаючи появі прищів.

– використання косметичних і медикаментозних засобів

Якщо причинним фактором появи прищів стали неякісні або неправильно підібрані косметичні засоби, тоді потрібно терміново припинити їх використовувати. Також у процесі лікування не рекомендується користуватися косметикою, так як вона заважає більш швидкому одужанню. Щодо косметичних процедур, то вже давно довела свою ефективність озонотерапія, яка допомагає у боротьбі з рубцевими дефектами шкіри та вузликовими утвореннями.

– застосування косметологічних процедур

Механічний спосіб чищення обличчя можна використовувати як профілактичний захід щодо виникнення прищів. Процес ґрунтується на видаленні поверхневого шару епітелію та чищенні пір, що запобігає їх закупоренню та запаленню.

Додамо, що для лікування прищів широко використовуються народні методи – до прикладу, такі трави та рослини, як кропива, хвощ, квіти липи та настоянка календули. Крім цього, можна використовувати парові ванночки з ромашкою та липою, а для вмивання та ополіскування шкіри обличчя можна застосувати дігтярне мило та відвар череди.

Читайте також: Топ-5 ефективних масок для обличчя, які допоможуть подолати прищі

Ефективною є і популярна кілька років тому так звана "бовтанка". Для її приготування досить змішати 50 грамів кислоти борної та стільки ж 90% спирту, 5 грамів левоміцетину та 5 грамів 2% саліцилової кислоти. Однак, збовтавши отриманий розчин, необхідно наносити його лише локально на прищі, уникаючи потрапляння на здорові ділянки шкіри.

Прищі, шкіра, косметологія

Нагадаємо, нещодавно дерматологи з Центру досліджень Ленгон у Нью-Йорку встановили, чим загрожує самостійне видалення прищів у зоні, яку називають "трикутником смерті".

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

Теги: LifeStyle Краса Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
сьогодні, 16:00 Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
Павло Казарін
"Вони з'їхали з глузду": що говорив про Україну опальний Йосип Кобзон
сьогодні, 15:09 "Вони з'їхали з глузду": що говорив про Україну опальний Йосип Кобзон
Что нас ждет на этих выборах, если кандидаты заигрывают с РФ?
сьогодні, 14:59 Что нас ждет на этих выборах, если кандидаты заигрывают с РФ?
Семен Кабакаєв
Вирушив на гастролі до "Гіві" і "Мотороли": реакція соцмереж на смерть Кобзона
сьогодні, 14:15 Вирушив на гастролі до "Гіві" і "Мотороли": реакція соцмереж на смерть Кобзона
Магія Авакових, або Як Луценко "кришує" Холодницького
сьогодні, 14:00 Магія Авакових, або Як Луценко "кришує" Холодницького
Віталій Шабунін
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук