Як можна поборити прищі на шкірі: дієві рекомендації

Прищі – одна з головних косметичних проблем не лише серед підлітків. Відтак, як тільки з’являється ця неприємність, одразу ми намагаємося її позбутися.

Допомогти у боротьбі з прищами можуть не лише лікарські засоби, а й дотримання певних правил, серед яких найважливішим є неприпустимість їхнього видавлювання, пише medicine.co.ua.

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Водночас підкреслюється, що після появи прищів використання скрабів або будь-яких інших подібних засобів, зокрема чистка обличчя, категорично забороняється, оскільки це може закінчитися висипами й на здорових ділянках шкіри.

Відтак, аби позбутися прищів, рекомендується застосувати одночасно декілька методів:

– дотримання дієтичного режиму харчування

Слід збагатити раціон фруктами та виключити з нього смажені, копчені, жирні страви, а також борошняні та солодкі вироби. Для підтримки необхідного рівня імунного захисту організму слід приймати вітамінні й мінеральні комплекси. Особливо корисним є вітамін А, який має сприятливий вплив на здоров'я та зовнішній вигляд шкірних покривів, таким чином перешкоджаючи появі прищів.

– використання косметичних і медикаментозних засобів

Якщо причинним фактором появи прищів стали неякісні або неправильно підібрані косметичні засоби, тоді потрібно терміново припинити їх використовувати. Також у процесі лікування не рекомендується користуватися косметикою, так як вона заважає більш швидкому одужанню. Щодо косметичних процедур, то вже давно довела свою ефективність озонотерапія, яка допомагає у боротьбі з рубцевими дефектами шкіри та вузликовими утвореннями.

– застосування косметологічних процедур

Механічний спосіб чищення обличчя можна використовувати як профілактичний захід щодо виникнення прищів. Процес ґрунтується на видаленні поверхневого шару епітелію та чищенні пір, що запобігає їх закупоренню та запаленню.

Додамо, що для лікування прищів широко використовуються народні методи – до прикладу, такі трави та рослини, як кропива, хвощ, квіти липи та настоянка календули. Крім цього, можна використовувати парові ванночки з ромашкою та липою, а для вмивання та ополіскування шкіри обличчя можна застосувати дігтярне мило та відвар череди.

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Ефективною є і популярна кілька років тому так звана "бовтанка". Для її приготування досить змішати 50 грамів кислоти борної та стільки ж 90% спирту, 5 грамів левоміцетину та 5 грамів 2% саліцилової кислоти. Однак, збовтавши отриманий розчин, необхідно наносити його лише локально на прищі, уникаючи потрапляння на здорові ділянки шкіри.

Нагадаємо, нещодавно дерматологи з Центру досліджень Ленгон у Нью-Йорку встановили, чим загрожує самостійне видалення прищів у зоні, яку називають "трикутником смерті".

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