Як можна покращити своє здоров’я: лікар назвала маловідомі способи

Здоров’я – найголовніше, що є в кожної людини, відтак більшість намагається за ним слідкувати та, якщо є можливість, покращувати. Проте існують способи, про які мало хто знає, і ефект від них є не меншим, ніж від традиційних.

Про це розповіла лікар-нейрохірург Софія Світлична, передає Clutch.

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Зокрема, вона рекомендує вживати квітковий пилок. За словами фахівця, це природне джерело вітамінів.

"Якщо у Вас немає алергії, по 1 чайній ложці у день. Він продається у магазинах з медовою продукцією", – додає Софія Світлична.

Також лікар радить пити мінеральну воду типу "Боржомі", "Єсентуки" щонайменше двічі у тиждень.

"Гідрокарбонатний склад води зміщує реакцію крові у лужний бік, тобто олужнює кров. Це знижує ризик онкологічних захворювань", – пояснює експерт.

Крім того, переконує вона, варто щодня робити собі самомасаж, розтираючи все тіло руками.

"Ця проста процедура покращує рух лімфи, зменшує набряки. Один самомасаж не допоможе. Краще 40 раз по разу, ніж жодного разу 40 разів! Маленьке щоденне зусилля протягом 5 хвилин дасть вам незаперечні переваги перед тими, хто цих зусиль не докладає. Лінь – це рак волі", – підкреслює медпрацівник.

Водночас пані Софія додає, що не слід забувати і про жарти з посмішкою, оскільки позитивний настрій покращує пам'ять і увагу, а також знижує ризик нещасних випадків і фатальних помилок.

Нагадаємо, вчені довели, що поверх будинку має неабияке значення на самопочуття. Згідно з дослідженнями, ті, хто живе на верхніх поверхах, можуть частіше страждати на безсоння та головні болі.