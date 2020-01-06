Як можна розважитися у Львові на Різдво

Українці їдуть у Львів за святковою атмосферою. Цьогоріч на Різдво там очікують близько 300 тисяч гостей. Це максимальна кількість, яку можуть прийняти готелі, хостели та апартаменти.

Для того, щоб туристи відчули домашній затишок у деяких готелях вперше готують традиційний стіл на Святий Вечір – з 12 стравами.

Цікаво! Традиції та звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння

Традиційно, на Новий рік здебільшого їдуть іноземці. Здебільшого поляки, литовці, німці, білоруси та турки. А от на Різдво – їдуть гості з різних куточків України.

Різдвяний ярмарок у Львові

Те, що українців тягне до Львова на Різдво, а іноземців на Новий рік – нічого дивного не має, кажуть чиновники.

Відсотків 60-70% на Новий рік з тих, хто приїжджає, це є іноземці, вони переважають. Натомість українці більше приїжджають на Різдво. Це природно, тому що Львів позиціонує себе як місто українських традицій. А Новий рік – це більше для іноземців є така атракція поїхати і подивитися,

– пояснив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Відтак, у Львові намагаються задовольнити потреби різних туристів. Зокрема, цьогоріч турагенства вперше готують нову послугу – Святвечір у готелі. Шеф-кухарі приготують усі 12 традиційних пісних страв.

Туристам обіцяють святковий стіл на Святий вечір

Буде три види вареників, борщ, оселедець, пампухи з маком, кутя, різноманітні мариновані овочі та гриби мариновані,

– розповів шеф-кухар львівського готелю Дмитро Пирогов.

А перед Святою вечерею із колядами та у народних строях винесуть різдвяний Дідух із Ратуші. 7 та 8 січня на народні забави традиційно запрошує фестиваль "Різдво у Гаю". Поміж стародавніх хат ходитимуть ватаги колядників та вертеп.

Той, хто не знає колядок – навчать, адже будуть найрізноманітніші майстер-класи.

А 8 січня містом ходитимуть звіздарі. Вони з'їдуться з різних регіонів України: колядуватимуть і водитимуть вертепи просто неба. І кожен охочий зможе до них приєднатися.