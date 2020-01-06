07:03
6 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ПОЖЕЖІ В АВСТРАЛІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Вікенд Путіна у компанії брутальних чоловіків. Ментовські ігри
      Вєсті Кремля
      16:43, 5 січня
      Вєсті.UA. Жир: Універсальна відмазка Порошенка. Кохання у Верховній Раді
      Вєсті.UA
      13:21, 5 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ПОЖЕЖІ В АВСТРАЛІЇ

      Як можна розважитися у Львові на Різдво

      81 Читать новость на русском

      Українці їдуть у Львів за святковою атмосферою. Цьогоріч на Різдво там очікують близько 300 тисяч гостей. Це максимальна кількість, яку можуть прийняти готелі, хостели та апартаменти.

      Для того, щоб туристи відчули домашній затишок у деяких готелях вперше готують традиційний стіл на Святий Вечір – з 12 стравами.

      Цікаво! Традиції та звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння

      Традиційно, на Новий рік здебільшого їдуть іноземці. Здебільшого поляки, литовці, німці, білоруси та турки. А от на Різдво – їдуть гості з різних куточків України.

      львів новий рікРіздвяний ярмарок у Львові

      Те, що українців тягне до Львова на Різдво, а іноземців на Новий рік – нічого дивного не має, кажуть чиновники.

      Відсотків 60-70% на Новий рік з тих, хто приїжджає, це є іноземці, вони переважають. Натомість українці більше приїжджають на Різдво. Це природно, тому що Львів позиціонує себе як місто українських традицій. А Новий рік – це більше для іноземців є така атракція поїхати і подивитися,
      – пояснив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

      Відтак, у Львові намагаються задовольнити потреби різних туристів. Зокрема, цьогоріч турагенства вперше готують нову послугу – Святвечір у готелі. Шеф-кухарі приготують усі 12 традиційних пісних страв.

      львів новорічні святаТуристам обіцяють святковий стіл на Святий вечір

      Буде три види вареників, борщ, оселедець, пампухи з маком, кутя, різноманітні мариновані овочі та гриби мариновані, 
      – розповів шеф-кухар львівського готелю Дмитро Пирогов.

      А перед Святою вечерею із колядами та у народних строях винесуть різдвяний Дідух із Ратуші. 7 та 8 січня на народні забави традиційно запрошує фестиваль "Різдво у Гаю". Поміж стародавніх хат ходитимуть ватаги колядників та вертеп.

      Той, хто не знає колядок – навчать, адже будуть найрізноманітніші майстер-класи.

      А 8 січня містом ходитимуть звіздарі. Вони з'їдуться з різних регіонів України: колядуватимуть і водитимуть вертепи просто неба. І кожен охочий зможе до них приєднатися.

      Прогноз погоди на 6 січня: на Святий вечір похолодає і буде мороз
      сьогодні
      853
      Автор: Ірина Кунинець
      Теги: Новини України Новорічні свята Новини Львова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      5 січня , 22:06 Головні новини 5 січня: Зеленський в Омані, перша втрата на Донбасі та новий пікет у Каховці
      Лія Бонавська 2315
      5 січня , 22:00 Альтернатива Зеленському, неспокійна Лівія та баталії щодо новорічного привітання: блоги тижня
      Блог Соцмережі 972
      5 січня , 20:04 Найсмішніші меми тижня: Порошенко забув про путч на Новий рік, а Зеленському – какая разніца
      Лія Бонавська 2964
      5 січня , 19:30 Швидкого закінчення війни не бачу: відверте інтерв'ю з ветераном Остальцевим
      Олена Трибушна 1395
      5 січня , 19:30 Ймовірна війна між США та Іраном та резонансне вбивство у Каховці – відео тижня
      Северин Трач 822
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук