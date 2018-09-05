Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень

Продаж арештованого майна – улюблена корупційна чиновницька схема, що діє за будь-якої влади. Єдине, що змінюється – формат та підходи. Вишукано та майже непомітно з бюджету вимивають мільярди гривень. Конкурси на державному електронному майданчику непрозорі, а всі спроби правоохоронців розслідувати ці схеми заходять у глухий кут.

Державне підприємство "Сетам" – потужний державний монополіст, через який продають усе без виключення арештоване майно в країні з 2016 року. Здавалося б – реформа, новий державний електронний майданчик, який має виключити корупційну складову та невпинно наповнювати бюджет. Але вийшло все із точністю до "навпаки".

Читайте також: Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках

Електронний торговельний майданчик "Сетам" запустили у 2014 році. Підприємство було створене з метою виключити корупційну складову під час продажу арештованого майна.

Дороге майно, яке на ринку коштує в рази дорожче, через державне підприємство "Сетам" продають дешевше,

– заявив експерт із закупівель Гліб Каневський.

Загальну суму збитків правоохоронці нарахували на більше, ніж 1,5 мільйона гривень. Якщо придивитися, як відбувалися торги, стає зрозумілим, як працює система обведення держави навколо пальця.

Дивна історія трапилася з квартирою. Трикімнатну квартиру на кільцевій дорозі Києва з краєвидом з 18 поверху спочатку оцінили у 700 тисяч гривень, відхилили пропозицію усіх учасників і виставили на продаж вдруге, уже менше, ніж за 600 тисяч гривень.

Всі підстави відхилень закриті від людського ока. Їх неможливо побачити, прочитати, навіть отримати на запит,

– заступник редактора проекту "Наші гроші" Юрій Ніколов.

Поліція розслідує хто "зливав" ставки конкурентів зацікавленим особам. Слідчий доручив перевірити комп'ютер, через який здійснювалося втручання у систему. Однак надали лише довідку про технічний стан самої системи. Потім суд надав право слідчому на доступ до всієї інформації по роботі "Сетам". Проте, жодних зрушень у справі досі не відбулося.

Читайте також: Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО

Колишня база "Горлиця", що належала радянському підприємству "Атек" – 6 гектарів землі у селі під Києвом, де мають маєтки Порошенко, Тимошенко та багато інших можновладців. На "Сетам" її продали в 10 разів дешевше вартості самої землі – 2,5 мільйона гривень, хоча вартість лише земель під "Горлицею" перевищує 10 мільйонів доларів. Нині у "Сетамі" значиться, що торги припинено. Зрештою, ці торги лише фікція.

Слідчі прямо зазначають, державні виконавці разом із оцінщиками та працівниками "Сетаму" були у стійкій злочинній змові. Без однієї з цих ланок – схема була б неможливою.



На території бази чатують невідомі охоронці

Чому "Сетам" продає арештоване або заставне майно – дивіться у програмі.