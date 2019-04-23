Як можуть розгоратися стосунки Зеленського та Кремля

У Росії не поспішають вітати Володимира Зеленського, але вже прогнозують, як можуть розвиватися відносини між країнами.

Під час своєї передвиборчої кампанії Зеленський обіцяв розширити Мінський формат і додати до четвірки лідерів США та Великої Британії.

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Після оголошення результатів голосування він вкотре підтвердив ці плани. У Вашингтоні готові допомагати новообраному українському президенту у відновленні територіальної цілісності України. Але там виступають за прямий діалог між Києвом і Москвою.

Україна і Росія повинні вести прямі переговори, тому я вважаю, що його бажання поговорити з Путіним – це хороша, а не погана річ,

– заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

"Поки передчасно говорити про привітання президента Путіна пана Зеленського, а також про можливості спільно працювати", – сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

У поки офіційно у Білокам'яній відмовчуються, російський Центр політичної кон'юнктури, на чолі з колишнім головою адміністрації Путна та членом "Єдиної Росії", Олексієм Чеснаковим, написав про майбутнє україно-російських відносинах.

Пишуть, що за вигідних Росії умов можливим стане один з чотирьох сценаріїв:

Перший – ситуація не зміниться.

Другий – "потепління", який передбачає поступки для Росії.

Третій – ескалація – загострення відносин.

Четвертий – сценарій компромісу з автономіями для "ЛНР" та "ДНР".



Володимир Зеленський переміг на президентських виборах

У статті, яку вочевидь узгодили у Кремлі, озвучують те, про що Москва в голос не говорить. Визнають, що на Донбасі є російські війська, а конфлікт біля Керченської протоки – збройний.

На Зеленського будуть тиснути, впливати, спокушати, пряники там всякі пропонувати, як свого часу пропонували і Януковичу. Тому так, сигнал посилається, що ми готові посунутися в обмін на цю ідею троянського коня з поверненням статусу автономії в складі України для "ДНР" і "ЛНР,

– зазначив російський політолог Дмитро Орешкін.

Тобто натякають на ймовірне звільнення такою ціною полонених моряків. А ще у статті є меседжі і для самої Росії.

"В Росії, думаю визначаються, який з цих сценаріїв має бути і стаття пана Чеснакова, який дуже наближений до однієї з веж Кремля – це фактично меседж до інших кремлівських жителів до того що – хлопці потрібно визначатись, яку ж версію ми обираємо", – зазначив політолог Олег Саакаян.

Українські експерти переконані, змінювати вектор у сторону Росії Зеленський не буде, але і зміна учасників мінських перемовин не допоможе вирішити конфлікт.

Нам треба думати не про зміну тих, хто сидить за столом, а яким чином вплинути на агресора. Питання лише в тому, щоб ми могли знайти додаткові аргументи, для того, щоб: а) посилити українські військові спроможності; і б) зробити цей антипутінський міжнародний фронт більш щільним. Власне тоді позиція Росії буде змінюватись,

– наголосив міністр закордонних справ України 2007-2009 років Володимир Огризко.

На разі ж Росія найімовірніше вітатиме новообраного президента агресивно, показуючи хто в конфлікті головний. Перший дзвіночок – заборона на поставку нафти, нафтопродуктів і вугілля. Можливе також і посилення вогню на Донбасі.