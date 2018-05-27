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Як музика впливає на вибір страв у ресторані: пояснення вчених

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Як музика впливає на вибір страви в ресторані
Як музика впливає на вибір страви в ресторані

Кожен заклад намагається здивувати клієнтів незвичним інтер'єром та цікавими стравами. Однак на вибір смаколиків у закладах харчування впливає музика, що звучить в ресторанах чи кав'ярнях.

Бургери чи салати, морозиво чи торт, м'ясо чи овочі – вибір кожного клієнта залежить від того, яка музика грає в закладі та її гучність. Таку заяву зробили британські вчені, повідомляє видання The Independent.

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Упродовж тижня науковці проводили експеримент в одному із закладів шведського Стокгольма. Загалом вони вмикали музику з гучністю 55 децибелів, яка прирівнюється до звуків при звичайній розмові. У п'ятницю вчені підвищували цей рівень на 20 децибелів, що можна прирівняти до максимального шуму пральної машини. При цьому репертуар дослідники залишали той самий: у закладі лунали поп-пісні, джаз та блюз.

Перед експериментом експерти поділили всі страви меню на три категорії: корисні (салати і сендвічі з куркою), нейтральні (чай, кава, інші напої) та шкідливі (сендвічі з червоним м'ясом та випічка). Відтак у будні дні корисні страви обирали 32% людей, шкідливі – 42%, а нейтральні – 26%. Та коли у закладі гучно лунала музика кількість замовлення шкідливої їжі збільшилась на 10%, а корисної – зменшилась на 7%.

Після повторення експерименту вчені зробили висновок, що під час спокійної музики, яка лунає не голосно, люди більш ретельно ставляться до свого раціону. Однак у гамірних закладах клієнти надають перевагу не корисним продуктам та алкоголю. Це зумовлено підвищеним серцебиттям та стресом, який організм отримує від шуму 

Теги: LifeStyle наука Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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