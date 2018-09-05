Як на фертильність чоловіків впливають бактерії

Деякі мікроорганізми можуть серйозно впливати на фертильність чоловіків. Вони здатні збільшити ризик розвитку різних захворювань.

Про це заявив науковець Массімо Альфано та колеги з Італії, передає "Країна здоров'я".

Вони досліджували мікробіом яєчок – частину організму, яка, як вважалося до недавнього часу, стерильна, тобто повністю позбавлена будь-яких бактерій.

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Виявилося, що це не так – яєчка мають свій власний мікробіом, зміни якого можуть спровокувати проблеми з фертильністю у чоловіків.

Склад мікробіома яєчок у здорових чоловіків і у чоловіків з азооспермією (стан, при якому в еякуляті відсутні сперматозоїди), був різним.

Завдяки своєму відкриттю науковці мають намір вияснити, що саме спричиняє чоловіче безпліддя

Згідно з даними Cleveland Clinic, на азооспермію страждають близько 1% чоловіків у всьому світі і близько 10% тих, у кого діагностовано безпліддя.

Найважчою формою є необструктивна азооспермія. Їй діагностують у 3 з 5 випадків. У чоловіків з цим діагнозом немає перешкод для надходження сперматозоїдів до уретри (сечовипускний канал). Однак, сам сперматогенез порушений.

В рамках дослідження вчені проаналізували тканини яєчок, взяті у 10 чоловіків з азооспермією. Вони порівняли їх з такими ж зразками від чоловіків, які не страждають на безпліддя. В останніх кількість бактерій у яєчках було невеликою. А ось у хворих на азооспермію бактерій було в рази більше. Виявлені бактерії належали до актинобактерій і фірмікутів.

На сьогодні існує тільки хірургічний метод лікування. Вчені мають намір продовжити дослідження, щоб встановити точний зв'язок між бактеріями у яєчках і чоловічим безпліддям.

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