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      Як на курс валют в Україні вплинуть президентські перегони

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      Яким буде курс валют в Україні у січні 2019 року
      Яким буде курс валют в Україні у січні 2019 року / Cxid.info

      У січні 2019 року курс валют в Україні коливатиметься у межах 27,75-29 гривень за долар, а євро – в межах 31,5-33 гривень за євро. Невизначеність на валютному ринку формує офіційний старт передвиборчої президентської кампанії.

      Про це свідчить прогноз валютного ринку в Україні групи компаній Forex Club, повідомляє Укрінформ.

      "Тиск на гривню продовжує чинити високий дефіцит зовнішньоторговельного балансу, який за січень-листопад 2018 року досяг майже 11,8 мільярда доларів. Невизначеність на ринку формує офіційний старт передвиборчої кампанії, а також входження в період високого боргового навантаження 2019-2020 років", – мовиться в повідомленні.

      Читайте також: Прогноз на 2019 рік: ціни, зарплати, курс валют

      Старший аналітик ГК Forex Club Андрій Шевчишин зауважив, що ситуація на фондових ринках не торкнулася реальної ціни на українські експортні товари, проте через кілька місяців це таки може трапитись.

      "І в результаті зміни ринкових очікувань щодо попиту і пропозиції, попит на валюту може підвищитися", – анонсував Шевчишин.

      До слова, з 1 січня 2019 року в Україні запрацювали нові правила валютно-обмінних операцій. Відтепер банки зможуть оформлювати квитанції в електронному вигляді, а також зберігати відповідні документи в електронній формі.

      Яким буде курс валют у 2019 році? На 2019 рік курс долара в Україні прогнозують на рівні 29,4 гривні. Такі цифри заклав Кабмін у державному бюджеті на 2019 рік. Водночас експерти зазначають, що цього року курс валют в Україні традиційно залежатиме від умов зовнішньої торгівлі, співпраці з МВФ (у частині надання кредитів), а також політики НБУ.

      Теги: Новини України Курси валют Президентські вибори 2019 Валюта Долар-Гривня Долар Євро Гривня
      Джерело: 24 Канал
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