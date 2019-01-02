Як на курс валют в Україні вплинуть президентські перегони

У січні 2019 року курс валют в Україні коливатиметься у межах 27,75-29 гривень за долар, а євро – в межах 31,5-33 гривень за євро. Невизначеність на валютному ринку формує офіційний старт передвиборчої президентської кампанії.

Про це свідчить прогноз валютного ринку в Україні групи компаній Forex Club, повідомляє Укрінформ.

"Тиск на гривню продовжує чинити високий дефіцит зовнішньоторговельного балансу, який за січень-листопад 2018 року досяг майже 11,8 мільярда доларів. Невизначеність на ринку формує офіційний старт передвиборчої кампанії, а також входження в період високого боргового навантаження 2019-2020 років", – мовиться в повідомленні.

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Старший аналітик ГК Forex Club Андрій Шевчишин зауважив, що ситуація на фондових ринках не торкнулася реальної ціни на українські експортні товари, проте через кілька місяців це таки може трапитись.

"І в результаті зміни ринкових очікувань щодо попиту і пропозиції, попит на валюту може підвищитися", – анонсував Шевчишин.

До слова, з 1 січня 2019 року в Україні запрацювали нові правила валютно-обмінних операцій. Відтепер банки зможуть оформлювати квитанції в електронному вигляді, а також зберігати відповідні документи в електронній формі.

Яким буде курс валют у 2019 році? На 2019 рік курс долара в Україні прогнозують на рівні 29,4 гривні. Такі цифри заклав Кабмін у державному бюджеті на 2019 рік. Водночас експерти зазначають, що цього року курс валют в Україні традиційно залежатиме від умов зовнішньої торгівлі, співпраці з МВФ (у частині надання кредитів), а також політики НБУ.