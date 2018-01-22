Як на Полтавщині комп’ютеризували медзаклади та об’єднали в єдину мережу

У Гадяцькому районі Полтавської області всі сільські й міські амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти та районну лікарню об’єднали в єдину мережу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Зазначається, що електронна реєстратура, яка діє в усіх медичних закладах району, дозволяє пацієнту записатися в електронну чергу і потрапити до лікаря без очікування і на первинній ланці. Пацієнт отримує талон, на якому вказано час, ім’я лікаря і номер кабінету.

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Варто зазначити, що у Гадяцькому районі проживає 52 тисячі осіб. Створивши базу даних жителів району, їм видали пластикові картки – ідентифікатори пацієнта. Картка містить код, який зчитується сканером, – він є ключем доступу до медичної інформації про пацієнта. Також система дозволяє швидко створити щоденник амбулаторної картки.

Працює і система електронного рецепту – поки що лікар його роздруковує, аби пацієнт міг віднести його в аптеку. Зокрема, можна підібрати препарати за програмою "Доступні ліки".

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Щоби лікарі працювали фахово і не було кадрової проблеми на рівні району прийняли програму доплати лікарям. Також з районного бюджету фінансуються програми службового житла та авто для лікарів, повідомили у МОЗ.