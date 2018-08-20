Як на публіці, так і наодинці: у Таїланді підліткам хочуть заборонити цілуватися та обніматися

У Таїланді незабаром можуть затвердити нові "Правила поведінки учнів". Згідно з ними, школярам не дозволятиметься проводити збори, а також проявляти публічно свої почуття до іншої людини.

Про це повідомляє The Nation.

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Обмеження стосуватимуться не тільки учнів, але й студентів, зокрема "недоречні прояви прихильності й непристойної поведінки в громадських місцях і за приватних обставин", що можна трактувати як повну заборону поцілунків і обіймів що на публіці, що і наодинці.

Поцілунок у щоку особи протилежної статі і обійми з нею при зустрічі являють собою недоречні й непристойні прояви, – переконаний директор Державного бюро у справах учнів, скаутського руху і молодіжного руху Червоного Хреста Таїланду Варат Приаксакуннан.

Відтак, під пильним наглядом опиняться навіть заходи у День Святого Валентина.



Тайським школярам і студентам на День всіх закоханих, мабуть, дозволять висловлювати почуття хіба по телефону

Крім того, у правилах закріпили норму про заборону на збори, що порушують громадський порядок. Це стосується масових бійок учнів, які стали у країні свого роду "змаганнями". Їх все частіше фіксують у тайських школах.

Оновлену версію "Правила поведінки учнів" вже затвердив Кабінет міністра країни, тепер – черга за урядом.