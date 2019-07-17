Як на український армії заробляє Бойко та хто з рідні членів "Опоплатформи" був в уряді Путіна

Рейтинги проросійської "Опозиційної платформи – "За життя" вражають і непокоять водночас – понад 10% електоральної довіри до списку, де знайшли місце для кума Путіна, багато політиків із корупційним шлейфом та відвертих сепаратистів.

Що відомо про Юрія Бойка?

Юрій Анатолійович Бойко – старожил української політики – працює вже 19 років. Хоча в біографії Бойка важко розібратися – де закінчується політика, а де починаються гроші на нафті і газі.

Якою нерухомістю володіє лідер "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко – читайте у матеріалі 24 каналу

У 2002 році Бойко очолив Нафтогаз і наступні десять років обіймав різні посади у нафтогазовій галузі. Схоже, що ці роки не минули особисто для пана Бойка дарма. Афери та корупцію слідами Бойка близько 10 років розслідують правоохоронні органи.



Юрій Бойко

Найгучніша справа – це так звані "вишки Бойка", коли держава переплатила за морську бурову установку астрономічні півмільярда доларів.

Що таке "вишки Бойка"? Дві бурові установки West Juno для видобутку газу на Одеському родовищі, які "Нафтогаз" закупив у 2011 та 2012 роках по 400 мільйонів доларів. Обидві компанії, що брали участь у начебто конкурсах, були зареєстровані за пару тижнів до закупівель і записані на офшори.

Тільки от коли журналісти знайшли безпосередньо компанію, що збирала ті вишки, з’ясувалося, що виробник продав їх "невідомій" британський фірмі по 248,5 мільйонів доларів. Тендери проводило державне підприємство "Чорноморнафтогаз", а міністром на той момент був якраз Юрій Бойко.

Як Бойко заробляє на українській армії?

Державний завод "Зоря" зареєстрований у Рубіжному, звідки походить сам Бойко і де його перше робоче місце. Тільки от 10 років тому у державної "Зорі" з'явився приватний двійник, який продає всю продукцію заводу.

Що виробляє ТОВ "Зоря"? Вони роблять бездимний порох, тротил. Фактично всі ці роки Бойко виробляв зброю для українських військових. Хіба маленька поправка – не напряму для українських військових, а для, скажімо, заводів, які входять в структуру "Укроборонпрому".

Хто входить у першу п’ятірку "Опозиційної платформи – "За життя"?



Хто увійшов у першу п'ятірку партії "Опозиційна платформа – "За життя"

У п'ятірці є лише одна жінка – Наталя Королевська. На посаді в уряді Азарова вона була аж до самої перемоги Майдану наприкінці 2014-го року. Королевська всім відома з реклами про "мрію".

Дивіться відео: соціальна реклама про Королевську

Проте мрія Наталії Королевської стати депутатом Ради у 2012 році не здійснилися, партія набрала 1,5% голосів і стала найдорожчим провальним політичним проектом у політичній історії країни.

Потім з "Блоку Тимошенко" Наталя Королевська якось непомітно перебралася в уряд Азарова, а згодом і в "Опозиційний блок". Під сумнів важко поставити навіть статки Королевської, оскільки офіційно вона була доларовою мільйонершею ще наприкінці 2000 років, оскільки з чоловіком володіла компанією "Луганськхолод" і випускала "Королівське морозиво".

Але і це – зовсім не початок її біографії. Куди цікавіший епізод, пов’язаний з її близькими родичами.

Рідний брат Королевської працював в уряді Путіна

У Королевської дуже розумний і впливовий старший брат – Костянтин Королевський. Він росіянин, працював в російському уряді. Він працював, коли Путін, до речі, був прем'єром і він підпорядковувався йому в Кабміні.



Костянтин Королевський

А ще пані Королевська, як і її колега по партії Юрій Бойко, непогано так заробила на війні та Євросоюзі. Раніше одна компанія вивезла кольорові метали та металобрухт з України на непідконтрольну територію Луганської області – ОРДЛО – без жодних податків чи митниць. Вивозила метал компанія "Укрспецмет", пов’язана безпосередньо з Королевською та її чоловіком.

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Далі цей метал вивозився вже в Росію, там переплавлявся у злитки і далі їхав вже у Словаччину. Поставки з Росії до Європи здійснював офшор, власницею якого є офіційна помічниця депутата Наталії Королевської у трьох скликаннях парламенту.

Лише на несплаті експортного мита на вивезення металу подружжя не заплатило в український бюджет більше 100 мільйонів гривень. Зупинила схему лише транспортна блокада 2017 року. Скільки сотень мільйонів заробила сама Королевська – невідомо.