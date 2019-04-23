Як на Великдень працюватимуть українські банки
Банки в Україні на Великдень не працюватимуть з 27 квітня по 1 травня. При цьому банки працюватимуть 11 травня (субота) замість 30 квітня (вівторок), яке буде вихідним.
Нацбанк вирішив, що у 2019 році дні роботи українських банків переносяться з:
Читайте також: Вихідні на Великдень 2019: скільки будуть відпочивати українці
- вівторка 30 квітня – на суботу 11 травня;
- понеділка 30 грудня – на суботу 21 грудня;
- вівторка, 31 грудня – на суботу 28 грудня.
Українські банки повинні:
- повідомити клієнтам про власні режими роботи у ці дні,
- організувати своєчасну виплату пенсій,
- соціальних доплат,
- інших грошових виплат,
- забезпечити безперебійну роботу банкоматів,
- обмінних пунктів та організувати їх підкріплення готівкою різних номіналів.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення30 серпня 2018 , 19:15
Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами5 квітня 2016 , 13:58
Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини16 грудня 2018 , 23:40
Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону4 квітня , 19:10