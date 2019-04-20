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      Як на Великдень у Києві працюватиме громадський транспорт

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      Графік роботи транспорту в Києві на Великдень
      Графік роботи транспорту в Києві на Великдень / Фото з відкритих джерел

      На Великдень та поминальні дні у Києві міський пасажирський транспорт працюватиме довше. Так, метрополітен у ніч із 27 квітня на 28 квітня працюватиме на 1 годину довше, а 28 квітня – ще й на 1 годину раніше.

      Наземний транспорт у Києві теж працюватиме на 1 годину довше у ніч з 27 квітня на 28 квітня. А роботу 28 квітня розпочне на 1 годину раніше.

      Читайте також: В Україні курсуватимуть додаткові поїзди на Великдень і травневі свята

      Збільшать кількість маршруток, що курсують біля місць проведення богослужінь. А біля самих місць богослужінь на час святкування Великодня працюватимуть додаткові зупинки.

      Збільшать кількість транспорту та з’являться додаткові маршрути для перевезення киян до міських кладовищ у поминальні дні. Загалом планують залучити 407 автобусів, усього ж працюватиме 2265 одиниць транспорту.

      Крім того, 5 травня заборонять паркування автомобілів на вулиці Електротехнічній та заїзд авто на вулицю Крайню і на вулицю Кубанської України (на ділянці від вулиці Кіото до вулиці Миколи Матеюка). Заборона не стосуватиметься великих автобусів та спецтранспорту.

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      Теги: Новини України Новини Києва Транспорт Метро Великдень
      Джерело: 24 канал
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