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      Як над Києвом синьо-жовтий прапор піднімали, – Забужко про історичну подію

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      Підняття синьо-жовтого прапора над Києвом, 24 липня 1990 року
      Підняття синьо-жовтого прапора над Києвом, 24 липня 1990 року / memory.gov.ua

      Я так довго живу, що пам'ятаю цей день – 24 липня 1990 року – наживо, до найменших подробиць.

      Того дня, після 70 років перерви, над моєю Столицею знову здійнявся наш прапор. Того дня моя мама сказала мені: "Яке щастя, що я до цього дожила". (Сьогодні, зближаючись до її тодішнього віку, я розумію: вона думала про всіх тих, дорогих і близьких, хто мріяв – і не дожив.)

      Не пожалійте часу, подивіться це відео. На киян, що на ньому, подивіться. Це – те, що ми ЗРОБИЛИ РАЗОМ (так!) і те, що нас усіх об'єднує: і з тими, що так само юрмились на цих самих вулицях 71 рік перед тим (є хроніка!), і з тими, хто під цим прапором (хоругвою!) тут іще "свічку женив" (є п'єса у Кочерги, почитайте, хто не в темі), – аж до княжих часів...

      Чи ви справді думаєте, що нас може знищити якесь гниле шумовиння, виринуле назверх на хвилі когнітивної війни? Пам'ятаймо. Шануймося.

      Автор: Оксана Забужко
      Джерело: Facebook

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Новини Києва Публікації Оксана Забужко
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