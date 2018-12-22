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      Як надати першу допомогу при обмороженні та переохолодженні: пояснення Супрун

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      Як надавати першу допомогу при переохолодженні
      Як надавати першу допомогу при переохолодженні / Фото з відкритих джерел

      Зима принесла в Україну снігопади, хуртовини та морозяну погоду. У цей час варто бути особливо обережним, адже різке похолодання сприяє переохолодженню організму та обмороженню частин тіла людини.

      Про це повідомляє в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у своєму Facebook.

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      Уляна Супрун
      “Якщо ви відчуваєте тремтіння, млявість, виснаження, сонливість, порушення вимови та здатності мислити – це ознаки переохолодження. У дітей їх можна помітити, якщо шкіра яскраво-червона та холодна, а вони самі дуже мляві”

      Тому, очільниця МОЗ наголосила, що у випадку появи таких ознак важливо одразу надати людині першу допомогу.

      За її словами, якщо температура тіла вище за 34 градуси, слід зігріти людину в теплому приміщенні, дати поїсти й випити теплий безалкогольний напій. Окрім того, за необхідності їй можна запропонувати знеболювальне.

      Водночас, якщо на людині мокрий одяг, то його треба зняти й замінити на сухі речі.

      via GIPHY

      Міністерка додала, що якщо температура тіла опустилася нижче за 34 градуси, необхідно викликати швидку допомогу, аби госпіталізувати потерпілого. До її приїзду важливо накласти на уражену ділянку тіла ватно-марлеву або бавовняну пов'язку, що дозволить трохи зігрітися.

      У жодному разі при переохолодженні не можна розтирати шкіру снігом й опускати уражені кінцівки в гарячу воду. Також небезпечно прикладати їх до батареї чи обігрівача. Обморожені ділянки не можна рухати, а особливо масажувати.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун Люті морози
      Джерело: 24 Канал
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