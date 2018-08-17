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Як надмірна опіка бабусь може нашкодити внукам

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Як надмірна опіка бабусь може нашкодити внукам
Як надмірна опіка бабусь може нашкодити внукам / unsplash.com

Не завжди добре залишати дитину у бабусі, адже вона може й не помітити, як розпестить дитину, яка потім стане не контрольованою і вередливою.

Психологи застерігають, що гості у бабусі можуть боком вилізти батькам, передає Nashamama.

1. Батьки втрачають свій авторитет – дитина починає ігнорувати їхні методи виховання.

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2. У дитини може бути збиті режими дня і харчування.

3. Дитина повертається з гостин у бабусі розпещена і загодована солодощами.

4. Відносини всередині сім’ї можуть початися загострюватися.

5. Всі старання батьків у вихованні самостійності малюка зникають.  Дитина відмовляється робити прості речі сама – зав'язувати шнурівки, надягати шапочку, самотужки їсти, тощо.

6. Будинок бабусі може стати для дитини місцем, де можна робити все, що завгодно – їсти солодке до обіду, кидати фантики на підлогу, розкидати іграшки, приходити з вулиці пізніше зазначеного часу.

Як надмірна опіка бабусь може нашкодити внукам

Контролюйте опіку бабусь до своїх дітей, аби їм не нашкодила їхня надмірна любов

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Психологія Здорове життя Діти
Джерело: 24 Канал
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