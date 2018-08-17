Як надмірна опіка бабусь може нашкодити внукам
Не завжди добре залишати дитину у бабусі, адже вона може й не помітити, як розпестить дитину, яка потім стане не контрольованою і вередливою.
Психологи застерігають, що гості у бабусі можуть боком вилізти батькам, передає Nashamama.
1. Батьки втрачають свій авторитет – дитина починає ігнорувати їхні методи виховання.
Читайте також: "Дієтичні" газовані напої вкрай небезпечні для здоров'я
2. У дитини може бути збиті режими дня і харчування.
3. Дитина повертається з гостин у бабусі розпещена і загодована солодощами.
4. Відносини всередині сім’ї можуть початися загострюватися.
5. Всі старання батьків у вихованні самостійності малюка зникають. Дитина відмовляється робити прості речі сама – зав'язувати шнурівки, надягати шапочку, самотужки їсти, тощо.
6. Будинок бабусі може стати для дитини місцем, де можна робити все, що завгодно – їсти солодке до обіду, кидати фантики на підлогу, розкидати іграшки, приходити з вулиці пізніше зазначеного часу.
Контролюйте опіку бабусь до своїх дітей, аби їм не нашкодила їхня надмірна любов
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Вибір редакції
-
Я перепрацював з усіма, кого ви знаєте, – продюсер Бебешко про Кузьму та нинішній шоу-бізсьогодні, 19:01
-
Річки замість вулиць і плавучі машини: у Львові вирувала жахлива негода – фото, відеосьогодні, 18:23
-
Вбивство російських журналістів у ЦАР: перші результати приватного розслідуваннясьогодні, 17:47