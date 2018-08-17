Як надмірна опіка бабусь може нашкодити внукам

Не завжди добре залишати дитину у бабусі, адже вона може й не помітити, як розпестить дитину, яка потім стане не контрольованою і вередливою.

Психологи застерігають, що гості у бабусі можуть боком вилізти батькам, передає Nashamama.

1. Батьки втрачають свій авторитет – дитина починає ігнорувати їхні методи виховання.

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2. У дитини може бути збиті режими дня і харчування.

3. Дитина повертається з гостин у бабусі розпещена і загодована солодощами.

4. Відносини всередині сім’ї можуть початися загострюватися.

5. Всі старання батьків у вихованні самостійності малюка зникають. Дитина відмовляється робити прості речі сама – зав'язувати шнурівки, надягати шапочку, самотужки їсти, тощо.

6. Будинок бабусі може стати для дитини місцем, де можна робити все, що завгодно – їсти солодке до обіду, кидати фантики на підлогу, розкидати іграшки, приходити з вулиці пізніше зазначеного часу.

Контролюйте опіку бабусь до своїх дітей, аби їм не нашкодила їхня надмірна любов

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