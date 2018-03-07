Як надмірне споживання сиру впливає на здоров'я: пояснення медиків

Сир – один із найулюбленіших продуктів у світі. Відтак тисячі людей не можуть вгамувати любов до цього кисломолочного продукту, чим можуть нашкодити здоров'ю.

Лікарі та дієтологи стверджують, що людям не варто захоплюватися активним споживанням сиру. За їхніми словами, цей продукт може викликати звикання, що впливає на його кількість в раціоні людини. Окрім цього, надмірне споживання сиру може призвести до ожиріння.

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Недоліком кисломолочного продукту також є висока калорійним. Чимало видів сирів містять до 70% жирів, які підвищують холестерин у крові. Саме через це любителі сиру можуть не тільки погладшати, але й потрапити у зону ризику появи діабету та серцево-судинних захворювань.

Водночас медики запевняють: якщо їсти сир в нормованій кількості, він не вплине на організм людини. Так, варто споживати не більше 200 грамів продукту на тиждень, щоб не нашкодити здоров'ю.