Як накачати ідеальний прес: поради тренера

Щоб вправи на прес справді буди дієвими, треба дотримуючись техніки дихання. Про це розповів відомий фітнес-тренер голлівудських зірок Стів Зім.

За словами Стіва, отримати ідеальний прес вдасться, не тільки дотримуючись техніки вправ для преса, але і техніки правильного дихання, пише Independent.

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Дихання – найважливіша частина тренування, коли йдеться про прес. Якщо ви мрієте про ідеальний прес, вам потрібно приділити особливу увагу диханню,

– наголошує фахівець.

Зім радить одночасно з різким видихом через ніс втягувати живіт якомога сильніше і стежити за тим, щоб дихання і рух живота були синхронними.

Хоч дихання є одним з найефективніших способів отримати омріяні кубики, тренер також зазначає, що для досягнення бажаного результату потрібно виконувати ряд інтенсивних вправ.

Найкращими вправами для м'язів живота Зім називає скручування на Bosu-м'ячі, стретч нахили, а також ряд вправ на Медболі (твердому медичному м'ячі, який використовують під час реабілітацій).

Також під час інтенсивних вправ на прес Стів радить тримати язик за зімкнутими зубами. Це дозволить уникнути напруги в області шиї і направити максимум зусиль на зміцнення м'язів живота.