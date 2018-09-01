15:27
1 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 12°C
  • неділя
    30°C 14°C
  • понеділок
    30°C 14°C
  • вівторок
    29°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Медведєв і фокус зі зникненням. Не намагайтеся покинути Омськ
Вєсті Кремля
21:25, 31 серпня
Вєсті.UA. Білоруський Олег Ляшко. Ворог Луценка – друг Порошенка
Вєсті.UA
20:45, 31 серпня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Як налаштувати цифрове телебачення

607 Читать новость на русском
Як налаштувати цифрове телебачення
Як налаштувати цифрове телебачення / lifewire.com

1 вересня 2018 року в Україні фактично "насильно", попри рішення суду, відключили аналогове мовлення. Лише на 70% території країни є покриття цифрового ТБ. Яке обладнання для цього потрібно і як налаштувати вдома цифрове телебачення – читайте далі.

Сарненський районний суд Рівненської області своєю ухвалою заборонив Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення вчиняти будь-які дії, пов’язані з припиненням використання технології аналогового телебачення. Однак керівництво країни попри рішення суду наказало відключити аналогове телебачення, що є грубим порушенням закону і демократії. І 1 вересня всі передавальні центри України приступили до виконання наказу.

Читайте також: В Україні незаконно відключили аналогове телебачення: подробиці

Безкоштовне цифрове телебачення Т2 дозволяє дивитися до 32 українських каналів у високій якості. Прийом цифрового сигналу здійснюється з ефіру. Джерело сигналу – найближчий передавач. Перш ніж купувати якесь обладнання, переконайтеся, що за місцем вашого проживання в принципі можливий прийом цифрового ефірного телебачення. Наголошуємо, що Україна виявилася фізично не готовою до переходу на "цифру" – лише на 70% території є покриття.

Інформація про розташування передавачів цифрового телебачення є на сайті Нацради з питань телебачення. Якщо у вашому регіоні є покриття, сміливо можете переходити до наступних кроків.

Яке обладнання потрібне для цифрового телебачення

Для прийому цифрового сигналу вам потрібно:

  1. Цифровий ефірний приймач DVB-T2 (який треба підключити до телевізора) або телевізор з підтримкою стандарту DVB-T2 – такими є значна частина нових телевізорів.
  2. Антена дециметрового діапазону. Якщо ви проживаєте близько від телевежі, можна використовувати кімнатну антену. На значній відстані від передавального телецентру потрібно встановити зовнішню антену з підсилювачем, розмістивши її на максимально можливій висоті.

Коштує таке обладнання від 400 гривень.

Читайте також: Цифрове телебачення в Україні: як, коли і хто перейде

Як налаштувати цифрове телебачення

Якщо є телевізор з вбудованим тюнером DVB-T2:

1. Вимкніть живлення телевізора.

2. Підключіть кабель антени до антенного входу цифрового телевізора.

3. Підключіть електроживлення і включіть телевізор.

4. Зайдіть у відповідний розділ меню налаштувань телевізора і активуйте роботу цифрового тюнера (як це зробити – має бути описано в інструкції з експлуатації телевізора).

5. Проведіть автоматичний пошук програм, використовуючи інструкцію з експлуатації. Можна також виконати ручний пошук каналів – для цього потрібно ввести номер каналу або задіяні в вашому регіоні частоти.

Читайте також: Відключення аналогового ТБ в Україні: в яких регіонах воно залишиться

Як налаштувати цифрову Т2-приставку:

1. Вимкніть живлення телевізора.

2. Підключіть кабель антени до антенного входу цифрової приставки (DVB-T2 приймача). Відео-та аудіо кабель (з різнокольоровими роз'ємами) підключіть до відповідних вихідних роз'ємів Т2-приставки і до вхідних роз'ємів на телевізорі (відповідно до кольору). Краще задіяти з'єднання T2-приставки з телевізором через інтерфейс HDMI – якість зображення буде вищою.

3. Підключіть електроживлення і включіть телевізор і T2-приставку.

4. У меню телевізора виберіть джерело вхідного сигналу: HDMI, AV, SCART або інше.

5. Здійсніть автоматичний або ручний пошук цифрових телевізійних програм.

Якщо користувач не може купити тюнер і антену для "цифри"

У Нацкомісії запевнили, що звернулися до уряду України з тим, щоб урядовці розробили відповідну програму для забезпечення доступу до цифрового телебачення для малозабезпечених та соціально вразливих громадян України. У якому вигляді буде надаватися така урядова підтримка та кому – уряд мав би повідомити найближчим часом.

Читайте також: Відключення аналогового ТБ в Україні: доки воно доступне на прикордонних територіях

Теги: Новини України Техно Інформаційні технології Медіа
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фейкова прозорість: чому недоброчесні судді легко долають усі перевірки
сьогодні, 15:00 Фейкова прозорість: чому недоброчесні судді легко долають усі перевірки
Українська мова суттєво відрізняється від російської – докази
сьогодні, 12:01 Українська мова суттєво відрізняється від російської – докази
Блог Соцмережі
Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
сьогодні, 10:45 Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
Смерть Захарченка: подробиці та майбутнє "ДНР"
сьогодні, 10:42 Смерть Захарченка: подробиці та майбутнє "ДНР"
Олексій Чибісов
Почему многие луганские пенсионеры не особо стремятся к окончанию войны?
сьогодні, 08:46 Почему многие луганские пенсионеры не особо стремятся к окончанию войны?
Ольга Черненко
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
Мати Андрія Гусіна розповіла про життя після загибелі сина
 18 серпня 2016 , 10:45
Хавбек "Шахтаря" пояснив, через які радикальні зміни з Фонсекою виріс більше, ніж з Луческу
 26 вересня 2016 , 13:25
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук