1 вересня 2018 року в Україні фактично "насильно", попри рішення суду, відключили аналогове мовлення. Лише на 70% території країни є покриття цифрового ТБ. Яке обладнання для цього потрібно і як налаштувати вдома цифрове телебачення – читайте далі.

Сарненський районний суд Рівненської області своєю ухвалою заборонив Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення вчиняти будь-які дії, пов’язані з припиненням використання технології аналогового телебачення. Однак керівництво країни попри рішення суду наказало відключити аналогове телебачення, що є грубим порушенням закону і демократії. І 1 вересня всі передавальні центри України приступили до виконання наказу.

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Безкоштовне цифрове телебачення Т2 дозволяє дивитися до 32 українських каналів у високій якості. Прийом цифрового сигналу здійснюється з ефіру. Джерело сигналу – найближчий передавач. Перш ніж купувати якесь обладнання, переконайтеся, що за місцем вашого проживання в принципі можливий прийом цифрового ефірного телебачення. Наголошуємо, що Україна виявилася фізично не готовою до переходу на "цифру" – лише на 70% території є покриття.

Інформація про розташування передавачів цифрового телебачення є на сайті Нацради з питань телебачення. Якщо у вашому регіоні є покриття, сміливо можете переходити до наступних кроків.

Яке обладнання потрібне для цифрового телебачення

Для прийому цифрового сигналу вам потрібно:

Цифровий ефірний приймач DVB-T2 (який треба підключити до телевізора) або телевізор з підтримкою стандарту DVB-T2 – такими є значна частина нових телевізорів. Антена дециметрового діапазону. Якщо ви проживаєте близько від телевежі, можна використовувати кімнатну антену. На значній відстані від передавального телецентру потрібно встановити зовнішню антену з підсилювачем, розмістивши її на максимально можливій висоті.

Коштує таке обладнання від 400 гривень.

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Як налаштувати цифрове телебачення

Якщо є телевізор з вбудованим тюнером DVB-T2:

1. Вимкніть живлення телевізора.

2. Підключіть кабель антени до антенного входу цифрового телевізора.

3. Підключіть електроживлення і включіть телевізор.

4. Зайдіть у відповідний розділ меню налаштувань телевізора і активуйте роботу цифрового тюнера (як це зробити – має бути описано в інструкції з експлуатації телевізора).

5. Проведіть автоматичний пошук програм, використовуючи інструкцію з експлуатації. Можна також виконати ручний пошук каналів – для цього потрібно ввести номер каналу або задіяні в вашому регіоні частоти.

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Як налаштувати цифрову Т2-приставку:

1. Вимкніть живлення телевізора.

2. Підключіть кабель антени до антенного входу цифрової приставки (DVB-T2 приймача). Відео-та аудіо кабель (з різнокольоровими роз'ємами) підключіть до відповідних вихідних роз'ємів Т2-приставки і до вхідних роз'ємів на телевізорі (відповідно до кольору). Краще задіяти з'єднання T2-приставки з телевізором через інтерфейс HDMI – якість зображення буде вищою.

3. Підключіть електроживлення і включіть телевізор і T2-приставку.

4. У меню телевізора виберіть джерело вхідного сигналу: HDMI, AV, SCART або інше.

5. Здійсніть автоматичний або ручний пошук цифрових телевізійних програм.

Якщо користувач не може купити тюнер і антену для "цифри"

У Нацкомісії запевнили, що звернулися до уряду України з тим, щоб урядовці розробили відповідну програму для забезпечення доступу до цифрового телебачення для малозабезпечених та соціально вразливих громадян України. У якому вигляді буде надаватися така урядова підтримка та кому – уряд мав би повідомити найближчим часом.

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