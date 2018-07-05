Як намалювати стрілки за допомогою туші: відео
Б'юті-блогер Чармі Джейн показала, як можна замінити лайнер на звичайну туш для вій.
Чармі у короткому ролику продемонструвала, як зробила ідеальні стрілки тушшю. Цей лайфхак заощадить і гроші на новий лайнер, і місце в косметичці. Крім того, у такий спосіб можна навіть оформити брови.
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Для ідеальних стрілок тушшю вам потрібна сама туш та тонка чи скошена кісточка. Наберіть трішки туші на кісточку і промалюйте стрілки.
Коли ви не можете знайти лайнер для очей, використайте свою туш для вій. Насправді вона працює не гірше,
– підписала відео блогерка.
Джерело: 24 Канал
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