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Як намалювати стрілки за допомогою туші: відео

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Як намалювати стрілки тушшю
Як намалювати стрілки тушшю / Кадр з відео

Б'юті-блогер Чармі Джейн показала, як можна замінити лайнер на звичайну туш для вій.

Чармі у короткому ролику продемонструвала, як зробила ідеальні стрілки тушшю. Цей лайфхак заощадить і гроші на новий лайнер, і місце в косметичці. Крім того, у такий спосіб можна навіть оформити брови.

Читайте також: Як фарбувати брови олівцем, тінями та хною: покрокові інструкції у відео

Для ідеальних стрілок тушшю вам потрібна сама туш та тонка чи скошена кісточка. Наберіть трішки туші на кісточку і промалюйте стрілки.

Коли ви не можете знайти лайнер для очей, використайте свою туш для вій. Насправді вона працює не гірше,
– підписала відео блогерка.

 

Теги: LifeStyle Краса Макіяж
Джерело: 24 Канал
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