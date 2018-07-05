Як намалювати стрілки за допомогою туші: відео

Б'юті-блогер Чармі Джейн показала, як можна замінити лайнер на звичайну туш для вій.

Чармі у короткому ролику продемонструвала, як зробила ідеальні стрілки тушшю. Цей лайфхак заощадить і гроші на новий лайнер, і місце в косметичці. Крім того, у такий спосіб можна навіть оформити брови.

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Для ідеальних стрілок тушшю вам потрібна сама туш та тонка чи скошена кісточка. Наберіть трішки туші на кісточку і промалюйте стрілки.

Коли ви не можете знайти лайнер для очей, використайте свою туш для вій. Насправді вона працює не гірше,

– підписала відео блогерка.

Допис, поширений MAKEUP & RANDOMNESS (@charmiejanee) 12 Лип 2017 р. о 2:01 PDT