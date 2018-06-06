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Як народити близнюків: поради лікаря

213 Читать новость на русском
Як народити близнюків
Як народити близнюків / pinterest.jp

Близнюки у світі народжуються рідко – близько 1% малюків. З них 2/3 – двійнята, а 1/3 близнюків – схожі одне на одного як дві краплі води.

Про це розповів генетик та науковий співробітник лабораторії епігенетики Інституту геронтології НАМН України Олександр Коляда, передає "Обозреватель".

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Двійнята можуть бути однієї статі або різних статей. Вони народжуються в результаті того, що дві яйцеклітини матері запліднилися двома сперматозоїдами батька.

А близнюки, які є абсолютно ідентичними і завжди лише однієї статі, народжуються в результаті запліднення однієї яйцеклітини одним сперматозоїдом. Протягом перших 20 днів розвитку новий організм може розділитися на дві частини, кожна з яких стане одним з близнюків. 

via GIPHY

Для зачаття близнюків потрібно, щоб у жінки за один цикл дозріло дві яйцеклітини замість однієї. Також імовірність народження близнюків збільшується у 4 рази зі збільшенням віку матері з 15 до 35 років. Високі і повні жінки народжують вдвічі більше близнюків, ніж зовсім худі і низькі.

Зі слів астрологів, дата зачаття теж є важливою – цьому сприятиме місяць, який перебуватиме у Близнюках. Що цікаво, серед зачатих влітку і восени дітей, близнюків більше. А все через особливості гормонального фону у цей період.

Генетики зазначають, що на зачаття впливає характер харчування та фолікулостимулюючий гормон, рівень якого здатний вплинути на те, дозріє одна яйцеклітина чи кілька. 

Існує також генетична схильність до народження близнюків. Успадковуються вони як по лінії матері, так і по лінії батька.

via GIPHY

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Теги: Діти Здоров'я Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
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