Як народився Плутон: вчені висунули цікаву теорію

Вчені з Південно-Західного університету вивчили дані, що зібрали апарати New Horizons і "Розетта", та висунули теорію утворення Плутона.

Про це сказано на сайті університету, пише видання dt.ua.

Як припускають вчені, ця карликова планета могла утворитися в результаті злиття безлічі комет, які стикалися одна з одною.

"Ми виявили інтригуючу кореляцію між об'ємом азоту в цьому льодовику і тим об'ємом, який міг би вийти, якби Плутон утворився при злитті приблизно мільярда комет або інших тіл Пояса Койпера, подібних за складом з комети 67P, вивченою зондом "Розетта", – розповів дослідник Крістофер Глейн.

Ця теорія може пояснити велику кількість азоту, яку утворюють льодовики на поверхні Плутона і з якого складається 98% атмосфери небесного тіла, а також брак крижаного чадного газу.

Що таке Плутон? Це найбільша відома карликова планета Сонячної системи та найбільший транснептуновий об'єкт, перший відкритий об'єкт поясу Койпера. Дев'яте за розміром та десяте за масою небесне тіло, яке обертається навколо Сонця (без урахування супутників планет).



Довгий час Плутон вважали планетою. Дискусії з цього приводу тривали до 2006 року, коли вирішили, що це небесне тіло не відповідає усім ознакам планети. Тож для Плутона було введено поняття "карликова планета".