Як нас може обдурювати наш мозок, або Що таке когнітивні викривлення

?Когнитивные искажения - это мысли, которые заставляют людей воспринимать реальность неточно, а негативные модели мышления вызывают отрицательные эмоции. Довольно часто эти искаженные мысли могут способствовать общему негативному мировоззрению и депрессивному или тревожному психическому расстройству. Оспаривание и изменение когнитивных искажений является важным элементом поведенческого подхода в психотерапии. Если вы нашли у себя какое-либо из приведенных ниже когнитивных искажений - обратитесь к психотерапевту! Их можно устранить, и вы узнаете себя, победите противоречия и станете счастливее. 15 когнитивных искажений. 1.Всегда прав; Быть неправым - немыслимо. Это познавательное искажение характеризуется активным стремлением человека доказать, что его действия или мысли правильны. 2.Обвинение; Удерживание вокруг себя людей с помощью чувства вины за причиненный ими вред. Пример: кто-то винит своего супруга полностью в семейных проблемах, вместо того, чтобы увидеть свою роль в этих проблемах. 3. Я недостоин хорошего; Преуменьшение положительных событий. Пример. Получая поздравления, человек отклоняет их, полагая, что они не заслужены, и автоматически интерпретирует комплимент, как попытку лести. 4. Эмоциональные рассуждения; Эмоции чрезвычайно сильны у людей и могут заменить наши рациональные мысли и рассуждения. Эмоциональное рассуждение - это ситуация, когда эмоции человека полностью овладевают его мышлением, уничтожая всю рациональность и логику. «Я это чувствую, поэтому это должно быть правдой» 5. Люди могут измениться для меня; В данной ситуации человек ожидает, что другие люди изменятся в соответствии с его ожиданиями, если он просто надавит или уговорит. Это искажение часто встречается во время отношений. Например, девушка, которая пытается заставить своего бойфренда изменить свою внешность и манеры, полагая, что этот парень станет идеальным и по-любому сделает ее счастливой, достаточно только изменить его. Продолжение в карусели!

