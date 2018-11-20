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      Як нас може обдурювати наш мозок, або Що таке когнітивні викривлення

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      Психолог назвав 7 основних когнітивних викривлень, яких слід позбутися перш за все
      Психолог назвав 7 основних когнітивних викривлень, яких слід позбутися перш за все / Фото з відкритих джерел

      Когнітивні викривлення – це думки, які змушують людей сприймати реальність неточно, а негативні моделі мислення викликають негативні емоції. Здебільшого ці спотворені думки можуть сприяти загальному негативному світогляду та депресивному або тривожному психічному розладу. Тому, якщо у вас вони з’явилися, зверніться до фахівця.

      Про це пише психіатр і психотерапевт Сергій Кістеньов у своєму Instagram.

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      За його словами, когнітивні викривлення можна усунути, і тоді Ви впізнаєте себе, переможете протиріччя та станете щасливішим.

      Відтак, він оприлюднив основні когнітивні викривлення, на які слід звернути увагу.

      7 основних когнітивних викривлень

      – Завжди має рацію

      Бути неправим – немислимо. Це пізнавальне викривлення характеризується активним прагненням людини довести, що її дії або думки є правильними.

      – Звинувачення

      Утримання навколо себе людей за допомогою почуття провини за заподіяну ними шкоду. Приклад: хтось звинувачує свого чоловіка повністю у сімейних проблемах, замість того, щоб побачити свою роль у цих проблемах.

      – Я – не гідний хорошого

      Применшення позитивних подій. Приклад: отримуючи привітання, людина відхиляє їх, вважаючи, що вони є незаслуженими, і автоматично інтерпретує комплімент, як спробу лестощів.

      – Емоційні міркування

      Емоції є надзвичайно сильними у людей і можуть замінити наші раціональні думки та міркування. Емоційне міркування – це ситуація, коли емоції людини повністю опановують її мисленням, знищуючи всю раціональність і логіку. "Я це відчуваю, тому це має бути правдою".

      Когнітивні викривлення, емоції, почуття, стосунки, взаємини, психологія

       – Люди можуть змінитися для мене

      У цій ситуації людина очікує, що інші люди зміняться відповідно до її очікувань, якщо вона просто натисне або вмовить. Це викривлення часто зустрічається під час відносин. Наприклад, дівчина, яка намагається змусити свого бойфренда змінити свою зовнішність і манери, вважаючи, що цей хлопець стане ідеальним, і, так чи інакше, зробить її щасливою – достатньо тільки змінити його.

      – Хибна думка щодо справедливості

      У цій ситуації людина відчуває образу, тому що думає, що вона є справедливою, однак інші люди не погоджуються з нею. Як говорили наші батьки: "Життя – не завжди справедливе". Люди, які живуть, застосовуючи "мірну лінійку" до будь-якої ситуації, судять за своєю "справедливістю", часто відчувають образу, гнів і навіть безнадійність через це.

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       – Стрибки до висновків, або я вирішую за інших

      Людина може визначити, що інші відчувають щодо неї, ніби може читати їхні думки. Стрибки до висновків можуть також виявлятися як гадання, коли людина вірить, що все її майбутнє є зумовленим (чи то у школі, чи на роботі або у романтичних стосунках). Наприклад, людина може думати, що хтось є незадоволеним нею, але насправді вона не намагається з'ясувати, правда це чи ні, і вирішує за інших. Іншим прикладом, пов'язаним з гаданням, є те, що людина може передбачити, що у її нинішніх відносинах все буде погано, і буде переконаною, що передбачення вже є встановленим фактом, тому, навіщо турбуватися про створення нових відносин?

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ?Когнитивные искажения - это мысли, которые заставляют людей воспринимать реальность неточно, а негативные модели мышления вызывают отрицательные эмоции. Довольно часто эти искаженные мысли могут способствовать общему негативному мировоззрению и депрессивному или тревожному психическому расстройству. Оспаривание и изменение когнитивных искажений является важным элементом поведенческого подхода в психотерапии. Если вы нашли у себя какое-либо из приведенных ниже когнитивных искажений - обратитесь к психотерапевту! Их можно устранить, и вы узнаете себя, победите противоречия и станете счастливее. 15 когнитивных искажений. 1.Всегда прав; Быть неправым - немыслимо. Это познавательное искажение характеризуется активным стремлением человека доказать, что его действия или мысли правильны. 2.Обвинение; Удерживание вокруг себя людей с помощью чувства вины за причиненный ими вред. Пример: кто-то винит своего супруга полностью в семейных проблемах, вместо того, чтобы увидеть свою роль в этих проблемах. 3. Я недостоин хорошего; Преуменьшение положительных событий. Пример. Получая поздравления, человек отклоняет их, полагая, что они не заслужены, и автоматически интерпретирует комплимент, как попытку лести. 4. Эмоциональные рассуждения; Эмоции чрезвычайно сильны у людей и могут заменить наши рациональные мысли и рассуждения. Эмоциональное рассуждение - это ситуация, когда эмоции человека полностью овладевают его мышлением, уничтожая всю рациональность и логику. «Я это чувствую, поэтому это должно быть правдой» 5. Люди могут измениться для меня; В данной ситуации человек ожидает, что другие люди изменятся в соответствии с его ожиданиями, если он просто надавит или уговорит. Это искажение часто встречается во время отношений. Например, девушка, которая пытается заставить своего бойфренда изменить свою внешность и манеры, полагая, что этот парень станет идеальным и по-любому сделает ее счастливой, достаточно только изменить его. Продолжение в карусели!

      A post shared by ДОБРЫЙ ПСИХИАТР, ПСИХОТЕРАПЕВТ (@doc_kistenev) on

       

      До слова, як переконує психолог і гельштальт-терапевт Марія Долгих, багато пар у відносинах, замість того, щоб шукати компроміси у складних питаннях, часто просто довго терплять і такий підхід веде до сильного душевного болю. За її словами, постійне терпіння у відносинах – це зусилля, а іноді навіть і насильство над собою.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Поради Психологія
      Джерело: 24 канал
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