Як насправді виглядав Юлій Цезар: вчені показала реалістичний портрет

Голландські вчені представили результати 3D-реконструкції обличчя та голови римського імператора Гая Юлія Цезаря.

Фото реконструкції опублікував Національний музей старожитностей у Нідерландах, пише Buro 24/7.

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Щоб відтворити зображення Цезаря, науковці провели тривимірне сканування мармурового бюсту в колекції музею і на основі отриманих даних змогли відновити вигляд імператора.

Оскільки скульптура сильно пошкоджена, відсутні частини обличчя, ніс і підборіддя, зображення створили на основі другого портрета Юлія Цезаря – так званого бюста з Тускула.

Як насправді виглядав Юлій Цезар

"В очі кидається нетипова опуклість на його голові. Лікарі вважають, що це могло стати наслідком важких пологів його матері. Ми це не придумали самі", – відзначила антрополог Майя Долоссі.