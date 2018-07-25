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Як настрій впливає на харчування: цікаві факти

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Як настрій впливає на харчування
Як настрій впливає на харчування / stroinayaya.ru

За даними дієтологів, 25% людей в усьому світі мають надмірну вагу через неправильне харчування і звички "заїдати" стрес та поганий настрій.

Тож для того, аби скинути зайві кілограми, не завжди обов'язково сідати на суворі дієти – достатньо скорегувати звички і раціон, передає Сosmo.

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Тож важливо знати, які продукти можуть погіршувати настрій. Дієтологи радять зменшити кількість швидких вуглеводів (солодощі, печиво, сухофрукти, фруктові фреші, здоба і хліб тощо). 

Також варто максимально зменшити вживання солі та алкоголю. Пийте багато води та проводьте час на свіжому повітрі. Цього, за словами дієтологів, буде цілком достатньо, щоб природним чином схуднути.

Як настрій впливає на харчування і вагу

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Психологія Здоров'я Здорове харчування Стрес Ожиріння
Джерело: 24 Канал
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