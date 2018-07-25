Як настрій впливає на харчування: цікаві факти

За даними дієтологів, 25% людей в усьому світі мають надмірну вагу через неправильне харчування і звички "заїдати" стрес та поганий настрій.

Тож для того, аби скинути зайві кілограми, не завжди обов'язково сідати на суворі дієти – достатньо скорегувати звички і раціон, передає Сosmo.

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Тож важливо знати, які продукти можуть погіршувати настрій. Дієтологи радять зменшити кількість швидких вуглеводів (солодощі, печиво, сухофрукти, фруктові фреші, здоба і хліб тощо).

Також варто максимально зменшити вживання солі та алкоголю. Пийте багато води та проводьте час на свіжому повітрі. Цього, за словами дієтологів, буде цілком достатньо, щоб природним чином схуднути.

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