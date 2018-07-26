Як настрій впливає на продуктивність людини: неочікувані результати
Канадські вчені вивчили, яким чином настрій здатний впливати на продуктивність людини на роботі, до прикладу, керувати своїм часом чи краще визначати пріоритети в завданнях.
Науковці з професором психології Університету Ватерлоо Тарою Маколі й кандидатом наук Мартіном С. Габелія встановили, що гарний настрій може заважати обліку часу й організованості, пише Daily Mail.
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Проте це твердження стосується екстравертів, тому що у ході дослідження інтроверти з поганим настроєм зупиняли свою роботу.
В експерименті взяли участь 95 людей, вчені вивчали їхню поведінку відповідно до виникнення щоденних завдань та стресу залежно від настрою. Увага вчених була прикута до емоційної реактивності – чутливості, інтенсивності та тривалості наших емоційних реакцій, пов'язаних з нашим настроєм. Ці компоненти є визначальними, які впливають на ефективне функціонування або вміння виконувати завдання.
Усіх людей поділили на групи залежно від емоційної реактивності – інтроверти (люди з низькою реактивністю) та екстраверти (люди з високою реактивністю).
Експеримент показав, що екстраверти у поганому настрою краще виконували завдання. Але люди з низькою реактивністю показали інший результат – їхні здібності зменшувалися наполовину в поганому гуморі.
Висновок вчених такий: екстраверти у поганому настрою покращують навички, а інтроверти навпаки – погіршують вміння виконувати завдання.
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