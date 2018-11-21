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      Як навчити малюка тримати рівновагу: 7 порад

      143 Читать новость на русском
      Як навчити малюка тримати рівновагу
      Як навчити малюка тримати рівновагу / dobrenok.com

      Перший рік життя дитини – один з найважливіших етапів її розвитку. У цей період малюк дуже стрімко росте і вчиться всьому новому.

      І звісно, настає момент, коли немовля починає пробувати вставати на ніжки і ходити, передає "Наша мама". 

      Аби малюку було простіше, батькам варто робити прості вправи. Це допоможе дитині краще тримати рівновагу.

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      1. Покладіть малюка на плече чи на внутрішній згин ліктя і покружляйте разом з ним. Міняйте положення малюка – тримайте його нв ліктьовому згині на спині, на животі, на боці.

      2. Разом з кимось візьміть дитину за ручки, щиколотки і качайте її.

      via GIPHY

      3. Візьміть дитину за ручки, потягніть вгору і покружляйте її то в одну, то в іншу сторону.

      4. Повторіть ту ж вправу, але тримаючи дитину за ноги.

      5. Також покружляйте малюком, тримаючи його спочатку за праві руку і ногу, а потім – за ліву руку і ліву ногу;

      6. Ввізьміть дитину під пахви, підкиньте у повітря і зловіть її.

      7. Посадіть дитину собі на коліна, розведіть її ручки в сторони і тримайте їх. По черзі піднімайте своє праве та ліве коліна, так, щоб дитина нахилявся то вправо, то вліво. Допомагайте їй зберігати рівновагу, тримаючи за руки.

      Будьте обережні і виконуйте вправи так, щоб не завдадти травми малюку. Щоб робити все правильно – проконсультуйтесь з сімейним лікарем.

      via GIPHY

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      Теги: Здоров'я Поради Діти
      Джерело: 24 Канал
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