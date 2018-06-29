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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Як навчитися контролювати стрес: пояснення лікаря

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Як навчитися контролювати стрес
Як навчитися контролювати стрес / healthline.com

Неконтрольований стрес може спричинити заціпеніння або позбавити здатності мислити, він корисний для організму, оскільки робить людину швидшою та сильнішою.

У цьому переконаний британський вчений Майкл Потер, пише The Conversation.

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Щоб зняти стрес необхідно правильно дихати. Через такі дії в організмі людини знижується один з гормонів стресу норадреналіну. Після чого зменшується рівень іншого причетного до стресу гормону – кортизолу.

Дослідження американських вчених показало, що такі зміни пов'язані з групою нервів в мозку, яка називається комплекс пре-Ботзінгера і регулює дихання.

Такі дії пов’язують з розслабленням увагою, хвилюванням і панікою, вони можуть заспокоїти людину. Очевидним наслідком таких змін в диханні є зміна рівня стресу.

З психологічної точки зору, сучасні техніки медитації допомагають зменшити рівень очікувань людини, які пов’язані з тривогами та плануванням. З фізіологічної точки зору. У людини знижується рівень гормонів стресу.

Утримувати стрес на контрольованому рівні можна за умови розуміння його причин. А також за допомогою дихальних практик та регулярного відпочинку.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Психологія
Джерело: 24 Канал
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