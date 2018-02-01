Як навчитися рано засинати: корисні поради

Якщо ви хочете прокидатися рано і бути бадьорими, то потрібно ще й навчитись рано засинати. Якщо ж ви довго лежите в ліжку, а сон так і не йде – ці кілька порад допоможуть вам швидко засинати та не прокидатись протягом ночі.

Міцний та повноцінний сон забезпечує заряд енергії на весь день – ви будете в гарному настрою, а виконувати справи буде не так важко.

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Переводьте будильник на 15 хвилин щодня

Звісно, якщо ви звикли лягати спати о першій ночі, то спробу заснути о 22 – виявиться для вас справжньою каторгою. Для початку почніть лягати на 10-15 хвилин раніше, але при цьому прокидайтесь раніше. Всього за кілька тижнів ви вже о 22:00 будете сонними, а зранку прокидатись буде все легше і легше.

Гуляйте або виконуйте легкі вправи

У вечірній час відмовтесь від важких навантажень, це краще зробити зранку. А от ввечері буде доцільною прогулянка на свіжому повітрі або легкі вправи, які можна виконувати вдома. Якщо ви звикли ходити, для прикладу, в тренажерний зал ввечері – перебудуйте свій графік таким чином, щоб у вас вистачало часу на це зранку. До того ж, це дозволить почувати себе більш бадьорим та енергійним.

Не їжте на ніч

За 2-3 години до сну відмовтесь від їжі. Спробуйте розпланувати свій день таким чином, щоб вечеря була за 2-3 години до того, як ви ляжете спати. Для вечері обирайте легкі продукти, які не переобтяжують травну систему. Це не лише позитивно позначиться на вашій фігурі, а й дозволить засинати швидше.

Вимикайте світло

Кімната, де ви спите, має бути достатньо темною. Для цього купіть собі щільні штори, вимикайте на ніч усі гаджети, які випромінюють світло, Для прикладу, монітор від комп’ютера чи роутер, який теж підсвічується. За годину до сну зробіть світло більш приглушеним та відмовтесь від перегляду новин у смартфоні чи перегляду фільму на комп’ютері. Це посилить вироблення "гормону сну" мелатоніну.