Як навчитися висипатися вночі

У холодну пору року через брак сонячного світла багатьом з нас хочеться тільки – спати і їсти. А щоденні пробуджені зранку перетворюють у справжню війну між вами та подушкою. Для того, щоб кожного ранку ви прокидались повними сил та енергії, навіть взимку, – є кілька секретів.

Засинайте і прокидайтесь в один і той же час

Це найкраще, що ви можете зробити для свого організму. Вирахуйте 8 годин на сон та засинайте щодня до 23:00 – це найголовніші правила, якщо ви хочете добре спати вночі. До того ж, навіть на вихідних намагайтесь не порушувати свій розклад.

Читайте також: Як швидше заснути: лайфхаки, які вам точно допоможуть

Перед сном не пийте нічого, крім води

Каву не можна пити за 6 годин до сну, а чай – за 4 години. Також до цього списку потрапляє алкоголь та соки. Єдине, що можна пити – це вода, але в помірних кількостях. По-перше, через рідини виникають набряки, а по-друге, той чи інший напій, як правило, підвищує серцебиття і впливає на судини, що заважає здоровому сну.

Не переїдайте

Намагайтеся не їсти за дві години до сну –це не тільки допоможе заснути без тривоги, але і збереже ваше тіло в тонусі. Правда, голодним теж краще не лягати – це заважає заснути. Універсальний вихід – легкий овочевий салат ввечері.

Провітрюйте кімнату

Оптимальна температура повітря в спальні повинна становити +21 градусів. перед сном варт провітрити кімнату. Краще спати під теплою ковдрою і дихати свіжим повітрям, ніж сходити з розуму від спеки під тонким простирадлом.

Не примушуєте себе спати, якщо не хочете

Змушувати себе лежати з закритими очима безглуздо. Якщо ви почитаєте книгу або подивитесь фільм, а потім заснете за кілька годин, це нормалізує добові ритми до наступної ночі. Звичайно, якщо так відбувається постійно, це вже безсоння і з цим варто боротися серйозніше.