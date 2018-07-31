Як навчитися засинати за одну хвилину: ефективний метод
Якщо кожного вечора ти думаєш, як швидше заснути, про що думати перед сном, як правильно дихати, то цей метод швидкого засинання саме для тебе.
За допомогою простої дихальної техніки 4-7-8 можна швидко заснути.
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Цей метод розробили в Стародавній Індії в рамках вивчення практики медитації. Проте цей спосіб дозволяв не засинати, а впадати в стан, близький до трансу. Після цього під керівництвом лікаря Ендрю Вейла з Гарвардського університету удосконалили методику швидкого засинання.
Про цей спосіб боротьби із безсонням говорять багато лікарів та вчених і називають його одним із найефективніших.
Метод швидкого засинання
До того ж, виконувати її дуже просто. Спочатку потрібно зручно вмоститись в ліжку і вдихати через ніс протягом 4 секунд. Потім потрібно затримати дихання на 7 секунд, а потім 8 секунд повільно видихати ротом. Дихати за такою схемою треба до тих пір, поки ви не заснете.
Принцип дії такої техніки полягає в тому, що дихання в циклічному ритмі допомагає заспокоїти нервову систему. Це древня техніка, яку індійські йоги використовували при медитації, щоб досягти максимально розслабленого стану.
Більш того, ви можете використовувати систему 4-7-8 протягом дня. Якщо вам потрібно виступити на публіці, вас чекає складна розмова з начальством, ви нервуєте перед зустріччю, очікуєте в черзі перед кабінетом стоматолога або з якоїсь іншої причини відчуваєте стрес, спробуйте подихати за цією методикою.
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