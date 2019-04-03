Як НАЗК прибирає тих, хто йому заважає: пояснення Агії Загребельської

Про те, як та хто воює проти Антимонопольного комітету – у програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Алісою Юрченко розповіла держуповноважена Антимонопольного комітету України Агія Загребельська.

Як НАЗК розслідує потрібні їм справи

Нещодавно держуповноважена Антимонопольного комітету України Агія Загребельська і сама стала корупціонеркою. Її навіть можуть внести до державного реєстру корупціонерів. До слова, у ньому немає розвідника Семочка, родина якого скупила три маєтки у Конче-Заспі, немає фіскала продана, для якого купили дві вілли у Туреччині. Не знайдете ви там і прізвище Гладковького, що заробляв на закупівлях в "Укроборонпромі".

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Все через те, що Агія не вчасно задекларувала гроші з продажу автомобіля. Проте НАЗК склало протокол, ніби то з порушенням антикорупційного законодавства. Судді Солом'янського райсуду Києва та Апеляційного суду офіційно визнали її корупціонеркою.

– Все це відбулося через те, що НАЗК працює у тих напрямках, за якими вони мають мотивацію. Якщо вони бачать, що людина "комфортна", нікому не заважає, вміє слухати і чути, вчиняє дії, які йдуть на користь НАЗК, то цю людину чіпати не будуть. Натомість, людина, що не хоче домовлятися з НАЗК має великі проблеми.

Кому та чим насолила Загребельська

– Я займалася чималою кількістю резонансних розслідувань. Перш за все, це розслідування щодо так званого лотерейного ринку. У цьому напрямку мною особисто та Антимонопольним комітетом загалом було не дозволено Міністерству фінансів та Кабміну монополізувати лотерейний ринок під виглядом азартних ігор. Ми не погодили багато ліцензійних умов, бо тоді весь вищезгаданий ринок був би переданий в одні руки.



УНЛ хоч і не отримала ліцензії стала монополістом

– Окрім того, що ми не надали ліцензії в Антимонопольному комітеті ще й вперше проаналізували все, що відбувається на ринку та виписали чіткі рецепти. Наприклад, ми оприлюднили інформацію про те, що під виглядом лотереї проводяться нелегальні азартні ігри. Також ми порахували, що внаслідок цих схем бюджет України недоотримує мільярди. Проте всі наші рекомендації так ніхто і не виконав, бо це нікому не потрібно.

– Не так давно Антимонопольний комітет наклав штрафи до одного мільйона гривень на компанії, які підозрюються у не наданні достовірної інформації. Наразі ж ми маємо ще п'ять таких справ.

Які монополії є в Україні

– Я не згодна з рішенням Антимонопольного комітету щодо визнання компанії ДТЕК не монополістом. Але офіційно її такою визнали. Його вважають таким, бо він не має ринкової влади впливати на ціну та інші умови обороту енергії в Україні. Натомість визнали монополістами: ДП "Артемсіль", ВАТ "Одеський припортовий завод" тощо.



Рінат Ахметов

Навіщо Україні антимонопольний комітет – дивіться більше у програмі.